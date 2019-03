Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","shortLead":"És értelmezhető programja sem – ezeket mondta Siófokon a politikus. Aztán rátért az EP-választásra.","id":"20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca1f84d-add4-48bc-9111-1ff747a72867","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Kosa_Lajos_szerint_az_ellenzeknek_nincsenek_intellektualisan_jelentos_vezetoi","timestamp":"2019. március. 29. 05:20","title":"Kósa Lajos szerint az ellenzéknek nincsenek intellektuálisan jelentős vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad végére nem sok esélye marad az emberiségnek.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet kiadta a 2018-as évre vonatkozó klímajelentését. Ha minden így folytatódik, az évszázad...","id":"20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6844e48-f557-4bcc-be54-a048b1e38b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jelentes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2019. március. 29. 09:33","title":"Egyre súlyosabbak a klímaváltozás hatásai, és a java még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Marianne Thyssen az Európai Parlamentben ismertette Brüsszel álláspontját – megoldás egyelőre nincs a kérdésben.","shortLead":"Marianne Thyssen az Európai Parlamentben ismertette Brüsszel álláspontját – megoldás egyelőre nincs a kérdésben.","id":"20190328_Unios_biztos_ellentetes_az_unios_joggal_az_osztrak_csaladi_potlek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be5f8e7a-aec0-44f8-addc-2beb26f55192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3276faec-1399-43b0-827b-989ee5f22a42","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190328_Unios_biztos_ellentetes_az_unios_joggal_az_osztrak_csaladi_potlek","timestamp":"2019. március. 28. 16:42","title":"Uniós biztos: ellentétes az uniós joggal az osztrák családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került videóját. ","shortLead":"A digitális népművészek sem tudták szó nélkül hagyni a Fidesz egyik legfontosabb emberének most nyilvánosságra került...","id":"20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486585b-ae22-4843-97fb-aa0dd1e1089b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb20dc1-bc42-44ab-a790-721f489dc595","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_rogan_antal_egyetemi_video_kozgazdaszhallgato_mem_steve_jobs_bill_gates_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. március. 29. 10:33","title":"Tökéletes mém született az egyetemista Rogán Antalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","shortLead":"Visszaszólt a Leaving Neverland rendezője azoknak, akik védelmükbe vették Michael Jacksont.","id":"20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1591faa-f236-465d-b622-0d391d5c9012","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Leaving_Neverland_Michael_Jackson_pedofilia_vadja_Dan_Reed_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 29. 06:38","title":"Egy sztár elszórakozhat a rajongókkal, mert míg pénzt csinál, mindent elnéznek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal összehangolták\". ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint. A lap pénteki számában arról is ír: a KNYF és az NNI nyomozását \"minden bizonnyal...","id":"20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f583823-bc55-416e-81a8-3c01d82f5277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bebd5c-7932-4dc3-83a7-446090cfeb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_honapon_belul_vademeles_johet_a_Fenyogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 06:07","title":"Két hónapon belül vádemelés jöhet a Fenyő-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","shortLead":"Európai szinten nő az uniópárti politikai erők népszerűsége.","id":"20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1eafde4-bca7-4e27-9659-db61354ccf76","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Itt_az_uj_becsles_mandatumot_szerezhet_a_Momentum_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 29. 11:54","title":"Itt az új becslés: mandátumot szerezhet a Momentum az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","shortLead":"A Samsung a jelek szerint nem áll majd meg egyetlen hajlítható okostelefonnál, és már gondolkodnak a második verzión.","id":"20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3572108e-c332-4824-946b-d536605331e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_okostelefon_osszehajthato_okostelefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2019. március. 28. 19:33","title":"Kikerült egy kép a netre: ilyen is lehet a Samsung Galaxy Fold 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]