Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d433ff-1fd9-4403-8bc3-13ce21154393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint értelmetlenül költötték el az uniós pénzt több kisebb településen is. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint értelmetlenül költötték el az uniós pénzt több kisebb településen is. ","id":"20190329_600_fos_faluban_szerveztek_automentes_napot_unios_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d433ff-1fd9-4403-8bc3-13ce21154393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203e104-94f5-499a-ad16-7fdafad562b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_600_fos_faluban_szerveztek_automentes_napot_unios_penzbol","timestamp":"2019. március. 29. 20:12","title":"600 fős faluban szerveztek autómentes napot uniós pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","shortLead":"A férfin nem először állt gyilkosság vádjával a bíróság előtt, 2003-ban barátnőjét ölte meg. ","id":"20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9853b915-b03d-4b1e-bdd4-7d31b69a7402","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20190329_Torvenyszek_tornyospalcai_ferfi_apagyilkossag_koros_elmeallapot","timestamp":"2019. március. 29. 14:59","title":"Felmentette a bíróság az apjával végző tornyospálcai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","shortLead":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","id":"20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e71cba8-68fe-4ae5-b7e2-b7821861b763","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","timestamp":"2019. március. 29. 18:54","title":"Babája született egy négy hónapja agyhalott nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett, ahol ő dolgozott. A bíróság most újra döntött az ügyben.","shortLead":"Milliókra perelte korábbi munkahelyét egy ausztrál férfi, mert felettese az elmúlt években többször is odaszellentett...","id":"20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c56cf97-93ec-41b7-9f9f-a4b3a1776623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48de21f-7b22-406e-b985-a45832cc77b6","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Zaklatas_birosag_fellebbezes_Ausztralia","timestamp":"2019. március. 29. 14:21","title":"Döntött a bíróság: nem minősül zaklatásnak rászellenteni a kollégára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81afc8a-d8c2-4008-9986-d9b76d8d43b8","keywords":null,"link":"/elet/20190330_On_melyik_idoszamitast_tartana_meg_Szavazzon","timestamp":"2019. március. 30. 08:00","title":"Ön melyik időszámítást tartaná meg? Szavazzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c815fadf-b4f9-47c8-a3ad-a3bf186cf5fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Ma_van_a_Fidesz_31_szuletesnapja_Nemeth_Szilard_csoportkeppel_emlekezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c815fadf-b4f9-47c8-a3ad-a3bf186cf5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca43c3aa-08f8-4a09-b8f6-7a25a18acf2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Ma_van_a_Fidesz_31_szuletesnapja_Nemeth_Szilard_csoportkeppel_emlekezik","timestamp":"2019. március. 30. 08:52","title":"Ma van a Fidesz 31. születésnapja, Németh Szilárd csoportképpel emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b872d0-cd1a-4d79-bd1e-3d966c895044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kép, ami szinte azonos, mégis nagyon fontos különbségei vannak. Sokszor ennyin múlik. Észreveszi őket?","shortLead":"Két kép, ami szinte azonos, mégis nagyon fontos különbségei vannak. Sokszor ennyin múlik. Észreveszi őket?","id":"20190330_teszt_autos_kerekparos_ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b872d0-cd1a-4d79-bd1e-3d966c895044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb5f3e-1db4-4a1d-8620-61dc1d6fc158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190330_teszt_autos_kerekparos_ford","timestamp":"2019. március. 30. 08:41","title":"Reakcióteszt: Ön megúszná ezt a balesetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának, amelyen Novák Katalin és mások is bevándorlásellenes szólamokat hangoztattak.","shortLead":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának...","id":"20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067852c8-fda5-49cb-ada0-6f9f6a07cfcf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","timestamp":"2019. március. 31. 10:15","title":"Az Ikea határozottan üzent a migránsozó veronai családkonferenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]