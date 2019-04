Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","shortLead":"Budapest tökéletes helyszín egy fantasyhez – is.","id":"20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c5dcb-0ee0-4e76-ad02-7d39ab447208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40da7fa-4389-415c-b96f-5043fbd51b36","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Budapesti_helyszinektol_ajultak_el_egy_Netflixsorozat_rajongoi","timestamp":"2019. április. 01. 10:43","title":"Budapesti helyszínektől ájultak el egy Netflix-sorozat rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","shortLead":"100 milliós drogfogás Siófokon, a két nyugdíjaskorú gyanúsított épp a speckó kisbuszt buherálta.","id":"20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6dc49b-2cb5-4485-b7cc-bf065fb485f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce049e49-0741-4e45-b803-848f27203c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nyugdijaskoru_drogcsempeszeket_fogtak","timestamp":"2019. április. 01. 08:51","title":"Nyugdíjaskorú drogcsempészeket fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra is elérhetik a 20 fokot. Csapadékra a hét második felében van kilátás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.\r

","shortLead":"Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra...","id":"20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7c4607-35ea-42f7-bf2a-9927a29e77a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89947a84-56fc-47d9-a4d4-d824fcc44119","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_idojaras_fagy_aprilis_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"Nem vagyunk még túl a fagyos időszakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd94f3f-f5bd-4e88-845e-8e395c1dc5f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére csak áprilisi tréfa, amit a Magyar Turizmus Média Kft. weboldala vezető hírként hozott le.","shortLead":"Szerencsére csak áprilisi tréfa, amit a Magyar Turizmus Média Kft. weboldala vezető hírként hozott le.","id":"20190401_325_milliard_forintos_hid_tihany_es_szantod_kozott_uj_kormanyhatarozattal_viccelodnek_aprilis_elsejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdd94f3f-f5bd-4e88-845e-8e395c1dc5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92e3caf-ef13-4fd5-bc57-13b2c931179d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_325_milliard_forintos_hid_tihany_es_szantod_kozott_uj_kormanyhatarozattal_viccelodnek_aprilis_elsejen","timestamp":"2019. április. 01. 09:05","title":"Nyugalom, nem lesz 325 milliárd forintos híd Tihany és Szántód között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","shortLead":"A Fidesz megígérte, de sikerült?","id":"20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2539c3-a96d-4ddc-a82f-15ab04491296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df13f494-cb9e-42e5-b7ad-423d76e184a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nicsak_kik_bukkantak_fel_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Nicsak, kikre bukkantunk a VIII. kerületben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","shortLead":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","id":"20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944cf59a-70ed-4463-b317-b4c73fb1500e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2019. március. 31. 20:50","title":"Titkos, hova kerülnek a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izlandon készült nem mindennapi felvétel egy leszakadt gleccserdarabról és az azt követő hullámzásról. ","shortLead":"Izlandon készült nem mindennapi felvétel egy leszakadt gleccserdarabról és az azt követő hullámzásról. ","id":"20190401_gleccser_izland_turista_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c096c8-1a27-4c78-b03e-14afdad019f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23db98fd-8f98-4585-a373-cd15b01b7892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gleccser_izland_turista_hullam","timestamp":"2019. április. 01. 19:33","title":"Félelmetes videó: leszakadt egy hatalmas gleccserdarab, futásnak eredtek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]