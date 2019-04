Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Késéssel ugyan, de megünnepelték a metróállomás elromlott ajtajának \"születésnapját\".\r

","shortLead":"Késéssel ugyan, de megünnepelték a metróállomás elromlott ajtajának \"születésnapját\".\r

","id":"20190331_szell_kalman_ter_nyithatatlan_ajto_metroallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5cbf3-3d41-4f30-ae89-e82cecb3042a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_szell_kalman_ter_nyithatatlan_ajto_metroallomas","timestamp":"2019. március. 31. 12:45","title":"Tortát vittek a nyithatatlan ajtónak a Széll Kálmán térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df30a5f5-443d-431d-8a21-8b22df01fe3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes egyetért a színész felhívásával, miszerint elfogadhatatlan, hogy Bruneiben halállal sújtják a homoszexualitást.","shortLead":"Az énekes egyetért a színész felhívásával, miszerint elfogadhatatlan, hogy Bruneiben halállal sújtják...","id":"20190331_Elton_John_csatlakozott_George_Clooney_Bruneiellenes_bojkottjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df30a5f5-443d-431d-8a21-8b22df01fe3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a38799a-2b7a-4328-a5bd-0621a51d2565","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Elton_John_csatlakozott_George_Clooney_Bruneiellenes_bojkottjahoz","timestamp":"2019. március. 31. 16:22","title":"Elton John csatlakozott George Clooney Brunei-ellenes bojkottjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor nyitották meg kapuikat az ország keleti részén, egy órával később pedig nyugaton.\r

","shortLead":"Helyhatósági választások kezdődtek vasárnap Törökországban, az első szavazóhelyiségek helyi idő szerint hét órakor...","id":"20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec0160-8126-4699-a09c-eeda5b4cc3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_torokorszag_helyhatosagi_valasztasok_recep_tayyip_erdogan_isztambul_ankara","timestamp":"2019. március. 31. 08:47","title":"Isztambulban és Ankarában akár veszíthetnek is Erdogan emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","shortLead":"Az egyik közvélemény-kutató intézet több mint 20 százalékos különbséget jósolt.","id":"20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303f3cf7-7c84-4a5a-b20b-d707f45efd8e","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Veget_ert_a_szlovak_elnokvalasztas_a_liberalis_Caputova_gyozelmet_josoljak","timestamp":"2019. március. 30. 22:13","title":"Véget ért a szlovák elnökválasztás: a liberális Čaputová sima győzelmét jósolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. Novák Katalin is ott volt.","shortLead":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. Novák Katalin is ott volt.","id":"20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ab77a5-2dac-46d4-8eb8-d1dbe6ee9c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","timestamp":"2019. március. 30. 19:30","title":"Nagyon megdicsérték Orbánt az olasz bevándorlásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton Egyetemen azonban egy kísérlettel is megmutatták, milyen komoly pusztítást tud végezni egy alig 1 kg-os szerkezet.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a drónok igen komoly veszélyt jelentenek a repülőgépekre, az amerikai Dayton...","id":"20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde58554-2722-4a07-a123-85fa00bd4310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa30464-f36e-4d3a-a901-5d3b7da95bf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_dron_repulogep_baleset_dji_phantom_2_mooney_m20","timestamp":"2019. március. 31. 19:03","title":"Videó: ez történik, ha 383 km/h-nál drón csapódik a repülőgép szárnyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett munkában szakemberek is támogatták őket. Most sorban állnak azok, akik még kimaradtak a programból, de azt ígéri az önkormányzat, hogy lesz még folytatás.","shortLead":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett...","id":"20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a291b-a9ff-4a97-95fc-61d57fe929a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","timestamp":"2019. március. 31. 12:40","title":"Kalákában újítják fel a házat maguknak a hátrányos helyzetűek Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","shortLead":"A cél az, hogy 2021-re ugyanannyi szabadság járjon az apáknak a gyerekük születése után, mint az anyáknak.","id":"20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2ea59-7a15-46ac-8618-e58e0ca27daa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Ket_honap_extra_szabadsagot_kapnak_a_spanyol_apak_a_gyerekuk_szuletesekor","timestamp":"2019. április. 01. 13:27","title":"Két hónap extra szabadságot kapnak a spanyol apák a gyerekük születésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]