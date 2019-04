Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz orosz űrkutatási állami vállalat vezérigazgatója Moszkvában.","shortLead":"Feleannyiba kerül az űrhajósok repülése a Szojuz MSZ, mint a Crew Dragon űrhajókon – jelentette ki Dmitrij Rogozin...","id":"20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74078d32-9a83-4166-b052-ea0fa394294c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_roszkoszmosz_szojuz_spacex_crew_dragonnal_iss_jenyiszej","timestamp":"2019. március. 31. 18:33","title":"Az oroszok szerint a SpaceX béna, ők feleannyiból reptetnek majd űrhajósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","shortLead":"Az Árpád hídnál egy rács adta meg magát.","id":"20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7db925cc-5f55-4d37-99fe-0d82d55a3640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fec210-1aa6-4e2b-ba46-f3c6fa2f22d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_3as_metro_arpad_hid_atadas_metromegallo_racs","timestamp":"2019. március. 31. 10:58","title":"Máris hibát filmeztek a 3-as metró frissen átadott szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön az a diplomáciai nyilatkozat, amiben elítélik a menekültekkel kapcsolatos gyűlöletkeltést. Az ellenzéki párt által kifundált slusszpoén az lett volna, hogy a nemzetközi csúcson Orbán Viktor is aláírta a saját belföldi politikájával szembemenő nyilatkozatot, de nyilván kínos lett volna országgyűlési javaslatként támogatni.","shortLead":"Tartózkodással akadályozták meg a fideszes képviselők, hogy az LMP javaslatára a parlament elé kerüljön...","id":"20190401_Nem_engedtek_at_a_fideszesek_az_Orbanra_nezve_ciki_javaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b84c7b-607d-445a-b391-c8ee35678ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081099ad-f933-438e-85bf-28af0831be56","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Nem_engedtek_at_a_fideszesek_az_Orbanra_nezve_ciki_javaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 10:24","title":"Elgáncsolták a fideszesek az Orbánra nézve ciki javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c248c8-5c64-4670-84c5-cf7325f89872","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában jó ideje azzal \"szórakoznak\" a játékosok, hogy bosszúból egymásra hívogatják a rendőrséget, egy 2017-es ügy azonban tragédiával végződött. ","shortLead":"Amerikában jó ideje azzal \"szórakoznak\" a játékosok, hogy bosszúból egymásra hívogatják a rendőrséget, egy 2017-es ügy...","id":"20190401_call_of_duty_swatting_tyler_barriss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32c248c8-5c64-4670-84c5-cf7325f89872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a6645d-4c96-4a7f-8ae6-4f5e8c0bf2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_call_of_duty_swatting_tyler_barriss","timestamp":"2019. április. 01. 11:43","title":"20 év börtönre ítélték a rohamrendőröket \"ugrató\" Call of Duty-játékost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","shortLead":"A kormány 10 évre titkosította, hogy mi lesz a fóti gyermekotthon sorsa, és hova kerülnek a gyerekek.","id":"20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a578fd-5953-495b-9818-da218f0fb4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944cf59a-70ed-4463-b317-b4c73fb1500e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Titkos_hova_kerulnek_a_foti_gyermekotthon_lakoi","timestamp":"2019. március. 31. 20:50","title":"Titkos, hova kerülnek a fóti gyermekotthon lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren. Az ottani olajkitermelést Trump elődje tiltotta be, amit ő megpróbált felülírni.","shortLead":"Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump engedélyét az olaj-, és gázkitermelésre az Északi-Jeges-tengeren...","id":"20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=936e7246-a5c6-4a6a-ba7f-bc6d92b8ec62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11d61-6061-4b48-b4ae-85c5e0f9cd22","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Egy_biro_nem_engedi_hogy_Trump_fittyen_hanyjon_Obama_kornyezetet_vedo_rendeletere","timestamp":"2019. március. 31. 09:39","title":"Egy bíró nem engedi, hogy Trump fittyen hányjon Obama Jeges-tengert védő rendeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","shortLead":"Az SL500-at lényegében egyáltalán nem használták az illegalitás mezején töltött közel három évtizedben. ","id":"20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6278bb-111e-4560-b5e3-2ecb68b173f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78802861-91ac-4c0d-b3cd-a61055599f0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_27_ev_utan_kerult_elo_ez_a_lopott_merci_sportauto__szalon_allapotban","timestamp":"2019. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 27 év után került elő ez a lopott Merci sportautó - szalon állapotban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán Simane prefektúrában.","shortLead":"Egy két és fél milliárd éves, vagyis a Japánban talált eddigi legidősebb kőzetet fedezték fel a kutatók a nyugat-japán...","id":"20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cbcdf08-37c6-469f-81a7-84d22ba39d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d593d5bb-2feb-4d6e-b811-238ee682e1fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_25_milliard_eves_kozet_japanban","timestamp":"2019. március. 31. 20:03","title":"Találtak egy 2 500 000 000 éves követ Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]