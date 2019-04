Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol...","id":"20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288246e0-ef21-4ccd-8cb0-c08fe51d71ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"Az önkormányzat fizeti Hévízen, hogy a szobakiadóknál legyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f645205-b358-46f4-97bd-78707d9fe438","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A 70-80-as évek legendás népnevelő műsora most is fő műsoridőben tárgyalja ki, milyen is a helyes családi élet. Kár, hogy 2019 van.\r

\r

","shortLead":"A 70-80-as évek legendás népnevelő műsora most is fő műsoridőben tárgyalja ki, milyen is a helyes családi élet. Kár...","id":"20190401_Egesz_nepunket_fogjak_tanitani_Ujraindult_a_Csaladi_kor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f645205-b358-46f4-97bd-78707d9fe438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2558e86d-dbd5-476b-81af-b3b5bc07c3c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Egesz_nepunket_fogjak_tanitani_Ujraindult_a_Csaladi_kor","timestamp":"2019. április. 01. 14:10","title":"Egész népünket fogják taní-tani? Újraindult a Családi kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem tanulunk a saját kárunkból sem – mondja Zorán arról, miért lehetnek aktuálisak a négy évtizede írt sorok, miszerint „langyos a sör, de nekünk így is jó”. Októberben megint az Arénában koncertezik.","shortLead":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem...","id":"201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6484e4-d6cb-414a-a472-9354824eca70","keywords":null,"link":"/kultura/201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","timestamp":"2019. április. 01. 11:25","title":"Zorán: A színpad jobban behúz, mint bármilyen kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","shortLead":"Április 1-je van, de ez nem áprilisi tréfa.","id":"20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f1c23c-4e24-4567-a6fc-279a0c91115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d990557-68e6-4a78-8cb6-d174b0dbc402","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Budapest_szemez_a_2032es_olimpia_megrendezesevel","timestamp":"2019. április. 01. 08:33","title":"Budapest szemez a 2032-es olimpia megrendezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Családja repülőre nem ül és áttértek a vegetáriánus étrendre, ő maga pedig 11 éves kora óta nemzetközi fórumokon osztja ki hallgatóságát. Bemutatjuk Greta Thunberget, a svéd klímaváltozás elleni küzdelem tinédzser aktivistáját.","shortLead":"Családja repülőre nem ül és áttértek a vegetáriánus étrendre, ő maga pedig 11 éves kora óta nemzetközi fórumokon osztja...","id":"201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1ef3c9-0eee-465a-a54f-9504f7ee77e0","keywords":null,"link":"/tudomany/201913_greta_thunberg_aklimavedelem_sved_tiniharcosa","timestamp":"2019. március. 31. 17:30","title":"„Azért csinálom ezt, mert ti, felnőttek tojtok a jövőnkre” - Bemutatjuk a klímavédelem tini élharcosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos a 100. Ivana Jorovic ellen kapott ki Mexikóban.","shortLead":"A magyar játékos a 100. Ivana Jorovic ellen kapott ki Mexikóban.","id":"20190402_Babos_szettelonyrol_veszitett_a_monterreyi_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac7fb14-5f4f-4251-a2f9-9c215141ec17","keywords":null,"link":"/sport/20190402_Babos_szettelonyrol_veszitett_a_monterreyi_tenisztornan","timestamp":"2019. április. 02. 08:58","title":"Babos szettelőnyről veszített a monterreyi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain Project svájci agykutatási kezdeményezés tudósai. Ezzel létrehozták az agy sejtjei és azok funkciói formális katalógusának alapjait.","shortLead":"Az agysejtek formáinak matematikai úton történő leírására és osztályozására dolgoztak ki új módszert a Blue Brain...","id":"20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6acc49-f581-44f3-9dc6-a3cb94f0939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9928152c-3bce-421f-bbb6-a2bcfd9d16ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_agysejtek_osztalyozasa_rendszerezes_matematikai_algoritmus","timestamp":"2019. március. 31. 16:03","title":"100 éves rejtélyt oldottak meg az agyunkban, csak egy kis matek kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]