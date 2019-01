Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","shortLead":"A 2010-ben bemutatott filmet nyolc Oscar-díjra jelölték, és több mint 240 millió dolláros bevételt hozott világszerte. ","id":"20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106b2841-ebae-4a5a-b761-bbd63747139d","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Aaron_Sorkin_Facebook_film_A_kozossegi_halo","timestamp":"2019. január. 15. 11:41","title":"Aaron Sorkin folytathajta a Facebook-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f996f8fd-e8a9-4c77-93cd-0bc285ad392c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már tudjuk, mikor ismerhetjük meg a Galaxy S család idei tagjait. Időközben az is kiderült, mikor mutathatja be a Samsung a régóta várt összehajtható telefonját.","shortLead":"Azt már tudjuk, mikor ismerhetjük meg a Galaxy S család idei tagjait. Időközben az is kiderült, mikor mutathatja be...","id":"20190114_samsung_unpacked_2019_osszehajthato_telefon_galaxy_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f996f8fd-e8a9-4c77-93cd-0bc285ad392c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702d1042-f7ea-4e5e-a985-f573ec3c1855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_samsung_unpacked_2019_osszehajthato_telefon_galaxy_fold","timestamp":"2019. január. 14. 20:03","title":"Árulkodó óriásplakát: ekkor mutatja be a Samsung az összehajtható telefont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második 16-án, szerdától következik, 16 és 22 óra között, majd egész hétvégén.","shortLead":"A BKV a felújított északi metrószakasz állomásainak füstpróbáját végzi, az elsőre január 11-től került sor, a második...","id":"20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6df1e8-8e89-48db-b031-766f30dcac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd1fe74-cb6b-4581-9389-d6148530acd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szerdan_ujra_fustolhetnek_a_3as_metro_eszaki_allomasai","timestamp":"2019. január. 15. 12:41","title":"Szerdán újra füstölhetnek a 3-as metró északi állomásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","shortLead":"A politikus az M1-en azt mondta, szerinte őrültség egy parkban építkezni. ","id":"20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0d868b-a0af-488f-8b74-a143033fbfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac9fa36-49e5-4a74-a05a-6af6d55ae34c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Karacsony_fopolgarmesterkent_leallitana_a_Liget_Projektet","timestamp":"2019. január. 14. 08:43","title":"Karácsony főpolgármesterként leállítaná a Liget Projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. ","shortLead":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint...","id":"20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92074fe3-9288-4fea-9ef9-49f5d2672103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 14. 13:04","title":"Szerdától viszi ki a posta a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat. A párt kezdeményezi az Országgyűlés kulturális bizottságának összehívását és az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez fordulnak.","shortLead":"A párt szerint felháborító, hogy a Karmelita kolostor felújítása során letakarták a több mint kétszáz éves freskókat...","id":"20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb1209-1a61-48fd-b7fe-6aec3a5e98ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Letakart_freskok_Orban_uj_munkahelyen_az_UNESCOhoz_fordul_a_DK","timestamp":"2019. január. 14. 15:35","title":"Letakart freskók Orbán új munkahelyén: az UNESCO-hoz fordul a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom és Svédország ellen a német–dán közös rendezésű világbajnokságon. ","shortLead":"Balogh Zsolt bokasérülése miatt nem játszhat a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó két csoportmérkőzésén Egyiptom...","id":"20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462a7bb9-2f29-4193-bc20-656d113084ab","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kezilabda_vb_serules_atlovo_balogh_zsolt","timestamp":"2019. január. 15. 12:27","title":"Kézilabda-vb: két meccset biztosan kihagy a válogatott egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","shortLead":"Több helyen számítani kell futó záporok, hózáporok kialakulására. ","id":"20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38dafd0-89dd-47fd-9123-8e8c7f662e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Szeles_helyenkent_esos_napunk_lesz","timestamp":"2019. január. 14. 05:15","title":"Szeles, helyenként esős napunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]