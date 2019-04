Alig egy hete jelentette be India, hogy az általuk végzett hadgyakorlaton sikerült az, ami korábban csak Oroszországnak, az Egyesült Államoknak és Kínának. Nevezetesen: rakétával lőttek ki egy műholdat. A Shakti (indiaiul: erő) művelet három percig tartott. Az előre meghatározott célpontot egy műholdvadász rakétával semmisítettek meg. Most viszont úgy tűnik, az öröm mellé társul egy nem is olyan kicsi üröm is.

Jim Bridenstine, a NASA vezetője szerint az, hogy India kilőtte a műholdat, veszélybe sodorhatja a Nemzetközi Űrállomást (ISS), valamint a fedélzeten dolgozó tudósokat is. A rakéta legalább 400 részre robbantotta szét a műholdat, amik között van 60 olyan is, ami 15 centiméternél is nagyobb.

Bár magát a műholdat jóval az ISS röppályája alatt robbantották fel, a részeiből 24 darab "fölé került", így potenciális veszélyforrást jelentenek.

Az amerikaiak szerint az űrállomással kapcsolatos kockázat mértéke 44 százalékkal nőtt az elmúlt 10 napban. A NASA ugyanakkor mindenkit megnyugtatott: az űrhajósok egyelőre biztonságban vannak, szükség esetén pedig manőverezni is lehet az ISS-szel. A törmelék egyébként viszonylag alacsony pályán kering a Föld körül, így várhatóan előbb-utóbb "megtisztul" majd tőle a világűr.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.