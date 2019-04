Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ebc4eeb-40e5-4bfc-a212-265bb9f71ecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy nyíregyházi cég építkezhet. ","shortLead":"Egy nyíregyházi cég építkezhet. ","id":"20190402_Szazmilliokba_kerul_a_bufe_es_a_nyilvanos_vece_a_Varosligetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc4eeb-40e5-4bfc-a212-265bb9f71ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984cc4c6-c004-4ced-87a4-87a11f16e811","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Szazmilliokba_kerul_a_bufe_es_a_nyilvanos_vece_a_Varosligetben","timestamp":"2019. április. 02. 15:46","title":"Százmilliókba kerül a büfé és a nyilvános vécé a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta a piacra is betört Hello Wood csapata épp üzletet csinál a mozgalomból. A társadalmi projektjeiket részben a Hello Wood Stúdió tevékenységéből finanszírozó csapat megtalálta azt a piaci rést, amit a kiszámítható építési költség és határidő hiánya vájt – kérdés, meg tudják-e győzni a felhasználókat arról, amiről eddig a készházgyártóknak nem sikerült: hogy jobb a fa, mint a tégla.","shortLead":"Míg a legtöbb építésziroda reklámfogásként tervez kapszulaházakat, addig a nonprofit vállalkozásként indult, azóta...","id":"20190403_hello_wood_kabinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7d9414e-ad4f-48ee-a7af-6d37230057fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f4ebe1-2375-412a-91d6-ef4b885ae65a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190403_hello_wood_kabinhaz","timestamp":"2019. április. 03. 12:20","title":"27 négyzetméteren váltanák meg a tönkrevert magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653e0b4f-979d-4c7a-8713-2cdd811ecebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Eltűnt 18 éves fiút keresnek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","shortLead":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","id":"20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33aa9e4-5af8-41f0-981a-ecda8190f722","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","timestamp":"2019. április. 03. 08:01","title":"Csapatnyi drogdílert fogtak el a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is: a mostani gyűjtésbe Mészáros Lőrinc felesége is bekerült.","shortLead":"Elkészült a Forbes idei, a legbefolyásosabb magyar nőket rangsoroló listája. Vannak visszatérők, de új nevek is...","id":"20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df76cd69-1868-40b1-bd2f-cc7ce1234e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff00cf-cd2b-4aa8-a56d-3ba7e9682e00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mar_nem_Orban_felesege_a_legbefolyasosabb_magyar_no","timestamp":"2019. április. 03. 07:22","title":"Már nem Orbán felesége a legbefolyásosabb magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","shortLead":"Torlódásra kellett számítani a Pestről Budára közlekedőknek.","id":"20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=598c4716-8649-4b5c-b2e4-1932f9eaa27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9eb3bf-363e-4fb1-afc1-e4eea9fdef51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_Harom_auto_utkozott_a_Rakoczi_hid_pesti_hidfojenel","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Három autó ütközött a Rákóczi híd pesti hídfőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz kellett volna felzárkóztatni a pedagógusbéreket. ","shortLead":"A Nemzeti Pedagógus Kar azért szólalt fel, mert korábban mér nem volt arra példa, hogy a garantált bérminimumhoz...","id":"20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169c8020-f43c-4f5e-9119-53af57f241d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cd804f-6012-44ec-b4c3-c5f81b032a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Beremeles_kell_a_kormany_altal_grundolt_tanarszervezet_szerint_is","timestamp":"2019. április. 02. 15:18","title":"Béremelés kell a kormány által gründolt tanárszervezet szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos változások követik. Sheryl Sandberg ezúttal a christchurchi merénylet kapcsán mondott valamit, méghozzá az élő közvetítésekről.","shortLead":"A Facebook egyik legfontosabb embere nem gyakran szólal meg nyilvánosan, ám ha igen, borítékolható, hogy szavait fontos...","id":"20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6237b-968c-409e-97cc-53adc4a72752","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_facebook_elo_video_sheryl_sandberg_christchurchi_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 02. 17:03","title":"Facebook: elképzelhető, hogy nem mindenki fog tudni élő közvetítést indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]