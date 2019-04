Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két bejegyzés volt, azóta mindkettőt törölte a vállalat. ","shortLead":"Két bejegyzés volt, azóta mindkettőt törölte a vállalat. ","id":"20190403_Hitler_fotojaval_reklamozta_uj_kekszeit_egy_romaniai_marka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f84c97-f488-45fd-9014-87b2b8e8deb2","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Hitler_fotojaval_reklamozta_uj_kekszeit_egy_romaniai_marka","timestamp":"2019. április. 03. 12:43","title":"Hitler fotójával reklámozta új kekszeit egy romániai márka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","shortLead":"Elképesztő szerencséje volt a sofőrnek, hogy közel volt a segítség.","id":"20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9a4cae8-7453-451a-a8ee-641a77dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725caadd-0b88-44d5-b18c-96f14db7c348","keywords":null,"link":"/cegauto/20190402_patakba_fordult_autojaval_egy_no","timestamp":"2019. április. 02. 10:11","title":"Út menti patakba fordult autójával egy nő, perceken múlt, hogy nem fulladt meg a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi Pszinapszison.\r

","shortLead":"Tartalmas semmittevés és átnyüzsgött napok – HVG Extra Pszichológia magazin szerzői is előadnak a hétvégi...","id":"20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f81e5c9-00da-4556-862b-81683ea4ce81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1699dba-ec4c-413a-8980-07ff44941006","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190403_A_zajos_anyamehtol_a_dezinformacios_zajig","timestamp":"2019. április. 03. 08:10","title":"A zajos anyaméhtől a dezinformációs zajig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A siker nemcsak a produktumunk minőségén múlik, hanem több más körülményt is a magunk javára kell fordítani – állítja a neves hálózatkutató, Barabási Albert-László, aki A képlet című könyvében boncolgatja a siker titkait. Interjú. ","shortLead":"A siker nemcsak a produktumunk minőségén múlik, hanem több más körülményt is a magunk javára kell fordítani – állítja...","id":"20190402_A_teljesitmeny_nem_eleg_a_sikerhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d088bfd6-7f8d-4cff-a26d-dab29532abfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d1c331-21f6-4d2d-bf39-84a17f72aa7d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190402_A_teljesitmeny_nem_eleg_a_sikerhez","timestamp":"2019. április. 02. 14:20","title":"Barabási Albert-László: A teljesítmény nem elég a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","shortLead":"Tizenkilencen megsérültek Los Angelesben, ahol káoszba fulladt a megemlékezés.","id":"20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60452b7-7bbe-4cf1-af28-39dd9d65a10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da728990-cf3b-46d9-8bcd-05ba39050160","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Keseles_es_tomegpanik_a_rapper_Nipsey_Hussle_virrasztasan","timestamp":"2019. április. 02. 08:56","title":"Késelés és tömegpánik a rapper Nipsey Hussle virrasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának bejárása van a házba, hiszen szobatiszta. Jelenleg nincsen ennél szerethetőbb kontent az interneten.","shortLead":"Alfie, az alpaka 2018-ban került egy ausztrál házaspárhoz. Gazdái úgy kezelik őt, mint egy családtagot, az alpakának...","id":"20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c04d48-0fc7-4894-8bf5-1024b266baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba83939-b0e9-4d3d-93a9-b24bb4b5bac5","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Szeret_strandolni_es_szobatiszta_az_Instagram_legimadnivalobb_sztarja_egy_alpaka","timestamp":"2019. április. 03. 11:06","title":"Szeret strandolni és szobatiszta az Instagram legimádnivalóbb sztárja, egy alpaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","shortLead":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","id":"20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86e35e-8997-4f8e-8878-3c44a01629ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 23:24","title":"Megint leszavazott a brit parlament minden Brexit-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]