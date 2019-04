A YouTube-ot az elmúlt időszakban sokan kritizálták azért, mert az ajánlórendszere olyan videókat is feldob a felhasználóknak, amiknek nem lenne helyük a platformon. Január végén ezért bejelentették, hogy száműzik az ajánlórendszerből azokat a videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.

Ez azonban még messze nem elég. Sőt, a Bloomberg keddi jelentése szerint hiába figyelmeztették az alkalmazottak a vezetőket arra, hogy az oldal rendszere segítségével terjednek csak igazán azok a kontentek, amelyek egyébként súlyosan sértik az oldal szabályzatát. A cég szóvivője szerint azonban ez nem igaz, és az erőszakos videók nem is olyan népszerű a YouTube-on, mint ahogy azt állítják.

Ezt az állítást cáfolta meg most a Gizmodo. Szerintük ugyanis még ha csak felületesen néz is rá valaki a YouTube-ra, azonnal látszódik, hogy a sokkoló tartalmak mindig a legnézettebb videók között szerepelnek. Még akkor is, ha egyébként egy híroldal hivatalos csatornájáról van szó.

A Fox Nes legnézettebb videói között olyanokat találunk, amiben egy férfi konyhakéssel támadt a rendőrökre, vagy amiben lövöldözést lehet látni, de rasszista tartalmat is találni köztük. De hasonló a helyzet a CNN YouTube-csatornáján is, amelyek az ISIS iraki kivégzéseiről és más, a terrorszervezettel kapcsolatos tartalmakról szólnak. A szélsőjobbos Breitbart és a balos The Young Turks csatornájánál is hasonló a helyzet, de a legtöbb nézettséget generáló videók között is találni ilyen tartalmat.

A Bloomberg egy 2018 elejéről származó történetet is felidézett, amely szerint a YouTube egyik alkalmazottja egy belső felhasználásra szánt videót készített arról, milyen népszerű az alt-right mozgalom a platformon. Ezek szerint a csatorna a legnépszerűbb zenei, játék- és sportcsatornákkal volt egy szinten.

