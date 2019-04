Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","shortLead":"A kész műveket aztán elhelyezi a város egy-egy pontján, hogy a városlakók beszélgethessenek róla. ","id":"20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa16fef0-68ce-41ce-a08b-4d40f108847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c537-5a47-432e-ab8e-df06261f8832","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Eletnagysagu_horgolt_babak_muvesz_Finnorszag","timestamp":"2019. április. 03. 17:30","title":"Saját szomszédairól készít életnagyságú horgolt babákat egy finn művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","shortLead":"Karbantartást végeznek, a pótlóbusz csak a Szent Imre térig közlekedik a Boráros tértől.","id":"20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a1c7-84bd-47a5-b716-812c3131e5be","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_Nem_kozlekedik_a_csepeli_HEV_ket_hetvegen_at","timestamp":"2019. április. 04. 17:33","title":"Nem közlekedik a csepeli HÉV a két következő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely szerint a felelős maga a helyi Fidesz.","shortLead":"Vizsgálóbizottságot alakítana a Fidesz, hogy kiderüljön, ki a felelős a zuglói parkolómutyiért. Karácsony Gergely...","id":"20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fea9d0-0196-4a8b-9117-bdea472b6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Karacsony_valasza_vizsgalobizottsagra_a_Fidesztobbseg_hozta_a_dontest","timestamp":"2019. április. 03. 19:35","title":"Karácsony válasza a vizsgálóbizottságra: a Fidesz-többség hozta a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","shortLead":"A lángok az első emeleten csaptak fel, senki nem sérült meg.\r

","id":"20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fee6eae-9475-4f3f-80b7-f14d44596c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Ket_embert_menekitettek_ki_egy_lakastuzbol_Nagykanizsan","timestamp":"2019. április. 02. 20:55","title":"Két embert menekítettek ki egy lakástűzből Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1764e3e-ac97-4f21-b752-ba3b22ec4e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt ajánlotta fel Weber budapesti látogatásakor. ","shortLead":"Ezt ajánlotta fel Weber budapesti látogatásakor. ","id":"20190402_Harom_professzorti_allast_hoznaletre_a_muncheni_egyetem_a_CEUn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1764e3e-ac97-4f21-b752-ba3b22ec4e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee56ff33-f0e5-4775-bdec-c8c29a3a1a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Harom_professzorti_allast_hoznaletre_a_muncheni_egyetem_a_CEUn","timestamp":"2019. április. 02. 20:43","title":"Három professzori állást hozna létre a müncheni egyetem a CEU-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2019f760-f0fe-455f-abb6-dea2a070b567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai BYD gyártó járműve 27 méteres.","shortLead":"A kínai BYD gyártó járműve 27 méteres.","id":"20190403_villanybusz_byd_27_meter_szencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2019f760-f0fe-455f-abb6-dea2a070b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0233de-f367-4ee9-a73a-1c9e66f66c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_villanybusz_byd_27_meter_szencsen","timestamp":"2019. április. 03. 14:22","title":"Egy háztömböt végigérne nálunk a világ leghosszabb, kétcsuklós elektromos busza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök elég gyakran állít nettó hülyeségeket, ám egy mostani megszólalása a korábbiakat is lekörözi. ","shortLead":"Az amerikai elnök elég gyakran állít nettó hülyeségeket, ám egy mostani megszólalása a korábbiakat is lekörözi. ","id":"20190404_donald_trump_rak_rakbetegseg_szeleromu_zaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fee5775-a5a5-484d-91b9-8f8eb0348272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9c58cd-a3b7-413b-a435-911c4c61aa9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_donald_trump_rak_rakbetegseg_szeleromu_zaj","timestamp":"2019. április. 04. 13:33","title":"Trump olyat mondott a rákról és a szélerőművekről, hogy beleremegett az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]