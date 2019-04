Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó több évtizes múltra visszatekintő modelljének jubileumi példánya egy plugin hibrid hajtásláncú kivitel.","shortLead":"A német gyártó több évtizes múltra visszatekintő modelljének jubileumi példánya egy plugin hibrid hajtásláncú kivitel.","id":"20190405_a_vilag_legnepszerubb_csaladi_autoja_elkeszult_a_30_milliomodik_vw_passat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc0b1dc-e799-4dbb-abd8-d3aba8fa4913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006a7506-6e40-4680-ac67-7f81a7a562b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_a_vilag_legnepszerubb_csaladi_autoja_elkeszult_a_30_milliomodik_vw_passat","timestamp":"2019. április. 05. 11:21","title":"A világ legnépszerűbb családi autója: elkészült a 30 milliomodik VW Passat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","shortLead":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","id":"20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15eaaa8-f2d9-49ef-9ea3-b0544e6cd838","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","timestamp":"2019. április. 03. 20:47","title":"Kis magyar abszurd: senki nem vállalja a rohadó telefonfülkéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","shortLead":"Folytatódhatnak a nagy változások a TV2 körül Dirk Gerkens távozása után.","id":"20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23cff59-e534-4dc0-b402-e8a6552431cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Meszaros_Lorinchez_kerulhet_a_TV2_musorgyartoja","timestamp":"2019. április. 04. 16:09","title":"Mészáros Lőrinchez kerülhet a TV2 műsorgyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","shortLead":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","id":"20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807e3ec-9fe0-4229-841f-e70ff5057925","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","timestamp":"2019. április. 04. 09:41","title":"Britney Spears bevonult egy ideggyógyintézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak is rá.","shortLead":"Japán kutatók tudományosan igazolták, hogy a házi macskák képesek megkülönböztetni nevüket más szavaktól, és reagálnak...","id":"20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181d4741-c824-492f-8209-97ff30124170","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_macskak_neve_felismeres_macskanev","timestamp":"2019. április. 05. 11:03","title":"Tudósok bizonyították: a macskák felismerik a nevüket, és reagálnak is rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","shortLead":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","id":"20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445705a3-62dc-43b1-ad39-efe774b0fdb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","timestamp":"2019. április. 05. 06:59","title":"Weber: Nem Orbán határozza meg a jövőt, hanem Merkel és én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pite most a keresőcég Instagram-oldalának profilképe.","shortLead":"A pite most a keresőcég Instagram-oldalának profilképe.","id":"20190403_A_Googlenek_is_megtetszett_egy_magyar_vendeglo_sutije","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5373509-111d-4356-b99a-043d592b9d82","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_A_Googlenek_is_megtetszett_egy_magyar_vendeglo_sutije","timestamp":"2019. április. 03. 14:50","title":"A Google-nek is megtetszett egy magyar vendéglő sütije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]