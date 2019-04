Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","shortLead":"A magyar válogatott peches góllal, szétlövésben kapott ki a budapesti divízió I/A-s női jégkorong-világbajnokságon.\r

","id":"20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926d5e54-5249-414f-88fb-e39f92ac21a5","keywords":null,"link":"/sport/20190408_noi_jegkorong_vilagbajnoksag_vereseg_szetloves_szlovakia","timestamp":"2019. április. 08. 20:51","title":"Drámai vereség Szlovákiától a női hoki vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee4ef34-323b-49c5-b608-ba651451ae1d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mesebeli juttatásnak örülhet a budavári Mesemúzeum vezetője: egy közel 100 négyzetméteres, szolgálati lakást kapott a közalkalmazotti fizetése mellé az önkormányzattól. Azzal semmi gond, ha bizonyos pozíciókhoz lakás jár, csakhogy az igazgatónő az elvileg csak rászorulóknál indokolt, szociális lakbért, havi 34 500 forintot fizet az értékes közvagyonért – tudta meg a hvg.hu. Mikor ezzel szembesítettük, azt állította, hogy ő tőlünk értesült arról, hogy ez szociális alapú bérleti díj.","shortLead":"Mesebeli juttatásnak örülhet a budavári Mesemúzeum vezetője: egy közel 100 négyzetméteres, szolgálati lakást kapott...","id":"20190408_Szocialis_lakberert_kapott_muemleklakast_a_muzeumvezeto_is_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee4ef34-323b-49c5-b608-ba651451ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffa61bb-8ea9-4ff4-b301-a82bdc9e87b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Szocialis_lakberert_kapott_muemleklakast_a_muzeumvezeto_is_a_Varban","timestamp":"2019. április. 08. 13:20","title":"Havi 34 ezerért budavári lakás: a múzeumvezető \"nem tudta\", miért ilyen olcsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden megváltozott. Ehhez persze az is kellett, hogy legyőzzön egy ismert Fortnite-játékost.","shortLead":"Griffin Spikoski néhány hónapja még egy átlagos tini volt, aztán feltöltött egy videót a YouTube-ra, és minden...","id":"20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc05c62-2863-4ed5-9fb9-6cd075948c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca1047-befc-43b5-8476-44936ad29d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_griffin_spikoski_fortnite_jatekos_penzkereses_videojatekkal","timestamp":"2019. április. 08. 11:03","title":"Milliókat keres ez a 14 éves fiú, pedig “csak” kattintgat az egerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","shortLead":"Ötödik adásánál jár az az új magyar podcast, amely kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozik.","id":"20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35ed658-a820-4a92-9f4d-7cf978e5c306","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_podcast_orultech_technologiai_hirek","timestamp":"2019. április. 08. 21:03","title":"Elindult egy új teches podcast, itt meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53","c_author":"Balla Györgyi - Balla István","category":"gazdasag","description":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is kedvező árú munkaerő a világon, a profit mindent visz. Parragh László a hvg.hu.nak adott interjújában azt mondta, ha a magyar kormány nem adott volna milliárdokat a német autógyárnak, fizetett volna Szlovákia vagy Románia. Az elnököt kérdeztük arról is, hogy mekkora a befolyása az oktatásra, kudarc volt-e a szakoktatás átalakítása, valamint a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése.","shortLead":"Az iparkamara elnöke szerint hiába a magyar az egyik legképzettebb, legjobb munkakultúrával bíró és arányaiban is...","id":"20190408_Parragh_interju_MKIK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529e704d-eef0-42ad-8ee0-1968f329ad53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef4a433-4777-4805-a975-bb696186f349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Parragh_interju_MKIK","timestamp":"2019. április. 08. 06:30","title":"Parragh László: \"A BMW nem a két szép szemünkért jön ide\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","id":"20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94aa3b-0f60-49a6-bf9b-ac8b586b2e8d","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","timestamp":"2019. április. 08. 09:45","title":"Világbajnok lett rúdtáncban egy magyar vízimentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0650bc35-98aa-4b55-8afa-6aa5cc790f34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért május 1-jétől a 4iG Nyrt.-nél megkezdett építkezésre összpontosít. ","shortLead":"Jászai Gellért május 1-jétől a 4iG Nyrt.-nél megkezdett építkezésre összpontosít. ","id":"20190408_jaszai_gellert_meszaros_lorinc_konzum_opus_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0650bc35-98aa-4b55-8afa-6aa5cc790f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd49857-423e-4c26-baf5-4feaa85be6ab","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_jaszai_gellert_meszaros_lorinc_konzum_opus_4ig","timestamp":"2019. április. 08. 19:36","title":"Alapember távozik Mészáros cégének igazgatóságából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddaa8d89-76af-4d5c-b580-b1742390b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca9f2d0-22b6-4723-8611-75b24d8cb015","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Penztarcat_lopott_egy_terezvarosi_bevasarlokozpontban__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 11:34","title":"Pénztárcát lopott egy terézvárosi bevásárlóközpontban – keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]