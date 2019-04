Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott gyerekeknek szánt programként reklámozták őket. ","shortLead":"Több olyan androidos játékra is rátalált a Wired munkatársa, amelyek nagyon véresek és erőszakosak voltak, holott...","id":"20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab9a74a-00ed-45a9-99ca-e9febcf3fc3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_eroszak_android_jatekok_korhatar_besorolas","timestamp":"2019. április. 08. 20:45","title":"Megnézi, hogy mit tölt le a gyereke a telefonjára? Érdemes lenne, aggasztó hírek jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","shortLead":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","id":"20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526ad3c-cca5-4981-90a7-3b70021aa690","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","timestamp":"2019. április. 09. 10:58","title":"Gyilkos szupergomba szedi áldozatait világszerte, és ennél csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek lett kanyarós. Újabb iskolapélda született arról, miért is napjaink egyik legfőbb problémája a közösségi oldalakon terjedő dezinformáció.","shortLead":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek...","id":"20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad75aa37-1db9-4b90-9f6d-0d1fc4e6eb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","timestamp":"2019. április. 10. 11:03","title":"Itt az újabb példa, miért is akkora gond az oltásellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer aláírást. Az Országos Választási Irodánál rendbe tették a kérdést.","shortLead":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer...","id":"20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4e98-ff23-4191-9148-b3f7905333a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 08. 16:29","title":"Aláírásgyűjtés: A Jobbik megelőzte a Fideszt, de nincs jelentősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a várólisták tényleges várakozási idejét.","id":"20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d787a15f-ce09-4af5-87f3-73adb67e45fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742a335-b906-40b3-aae6-a07aa66905d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Fel_evnel_is_tobbet_kell_varni_a_varolistarekorder_mutetre","timestamp":"2019. április. 10. 09:03","title":"Fél évnél is többet kell várni a várólista-rekorder műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","shortLead":"A Széchenyi Kártya Programban teljesítettek ilyen jól.","id":"20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6c8b37-81f1-44ad-8f26-5d4681545b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d2ec2-2656-495e-955f-a3a40a030922","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Percenkent_2_millio_forint_hitelt_vettek_fel_tavaly_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 08. 15:50","title":"Percenként 2 millió forint hitelt vettek fel tavaly a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]