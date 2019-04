Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","shortLead":"Nincs mese, jönni kell a BMW X7 és a Mercedes-Benz GLS konkurensével.","id":"20190409_audi_q9_suv_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39731ec8-567d-4b20-a7ed-1abf4fdf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f86c8d9-a81c-4181-8f87-271d617099a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_audi_q9_suv_2020","timestamp":"2019. április. 09. 18:28","title":"5,2 méteres óriás lesz az Audi Q9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi ingatlanhoz is elég alacsony áron jutott hozzá. Tüttő egyébként jelenleg XII. kerületi politikus, nem egészen világos, miért az V. kerületben indulna.","shortLead":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi...","id":"20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f59199-4e8a-40c3-98ca-f5b6a88d0f54","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","timestamp":"2019. április. 09. 12:28","title":"Magyar Narancs: A belvárosi ellenzéki jelölt is érintett lehet a kerületi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. ","shortLead":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét...","id":"20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa68c0a-91ed-41a3-bd60-3ffd0c4053f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","timestamp":"2019. április. 09. 21:45","title":"Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","shortLead":"Rábólintottak, hogy May kezdeményezze a szerdai EU-csúcson a Brexit elhalasztását. ","id":"20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458c4ca-ae3e-47d4-8492-dc42250d7f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_A_brit_parlament_megszavazta_az_ujabb_Brexithalasztasi_kerelmet","timestamp":"2019. április. 09. 19:03","title":"A brit parlament megszavazta az újabb Brexit-halasztási kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","shortLead":"Pedig a MÁV-HÉV Zrt. szerint onnan, hogy a HÉV áthalad a jeladón, 90 másodperc alatt a sorompóhoz ér.","id":"20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7524a1-dc9f-47f9-b78a-e06d0da7d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849b7b52-ad11-45c2-89da-8cbccf8e4da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Autos_biciklis_kamion_is__videon_mutatjak_mennyien_jarnak_at_tilosban_a_HEVsineken","timestamp":"2019. április. 09. 07:04","title":"Autós, biciklis, kamion is - videón mutatják, mennyien járnak át tilosban a HÉV-síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","shortLead":"Hasonló a helyzet, mint a szuperbaktériumokkal: ez a gomba sem reagál a hagyományos kezelésekre.","id":"20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4526ad3c-cca5-4981-90a7-3b70021aa690","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Gyilkos_szupergomba_szedi_aldozatait_vilagszerte_es_ennel_csak_rosszabb_lesz_candidaauris_candida","timestamp":"2019. április. 09. 10:58","title":"Gyilkos szupergomba szedi áldozatait világszerte, és ennél csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont lázadóként az oroszok líbiai emberévé vált. Khalifa Haftar tábornok Líbiát legújabban azzal akarja kirángatni a káoszból, hogy támadást indított Tripoli ellen, ahol a nemzetközileg elismert kormány tartózkodik. Az összecsapások immár a főváros nemzetközi repülőterénél folynak, több tucatra rúg a halottak száma, és ezrek menekülnek a harcok elől.","shortLead":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont...","id":"20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5ee2b3-2a89-41c7-b066-4a55d2176521","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","timestamp":"2019. április. 09. 17:40","title":"Khalifa Haftar: Líbia régi-új, könyörtelen lázadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]