[{"available":true,"c_guid":"88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, \"a Kelet Nyugatra jött\" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Piliscsabán, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete épületének avatásán.","shortLead":"Az Európát érintő migrációs válság valójában civilizációs válsággá szélesedett, \"a Kelet Nyugatra jött\" – mondta Orbán...","id":"20190409_Orban_Piliscsaban_is_az_iszlammal_riogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964534ac-de00-42af-9d42-6b96b1cdbffe","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Orban_Piliscsaban_is_az_iszlammal_riogatott","timestamp":"2019. április. 09. 11:37","title":"Orbán Piliscsabán is az iszlámmal riogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190409_Dallal_menetne_eleteket_Pajor_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfacc867-e7ac-4cd4-baa6-5a33e5c68cb0","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Dallal_menetne_eleteket_Pajor_Tamas","timestamp":"2019. április. 09. 12:13","title":"Dallal mentene életeket Pajor Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fac84-9e9b-4cbb-9126-415375b34a08","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aranyérmet nyert a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.","shortLead":"Aranyérmet nyert a junior magyar női kardcsapat a lengyelországi Torunban zajló korosztályos vívó-világbajnokságon.","id":"20190408_pusztai_liza_hatalmas_hajrajaval_vilagbajnok_a_junior_noi_kardcsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f1fac84-9e9b-4cbb-9126-415375b34a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7176674-1032-4d8e-b8b2-f2fbba08c3a0","keywords":null,"link":"/sport/20190408_pusztai_liza_hatalmas_hajrajaval_vilagbajnok_a_junior_noi_kardcsapat","timestamp":"2019. április. 08. 20:02","title":"Pusztai Liza hatalmas hajrájával világbajnok a junior női kardcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","shortLead":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","id":"20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae5392-5bae-433a-92e8-bbdf88d652ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","timestamp":"2019. április. 10. 09:21","title":"Pesti Srácok: Portik Tamás ki akart csikarni egy vallomást Gyárfás Tamástól, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most közzétettek egy aprócska kedvcsinálót. ","shortLead":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most...","id":"20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36896-b374-4e64-8c0d-ec4c97b0b22b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. április. 09. 19:33","title":"Új Star Wars-játék jön, az első kép máris nagyon sejtelmes lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okozott rövidzárlatot, és ebből lett aztán a füst. ","shortLead":"Az okozott rövidzárlatot, és ebből lett aztán a füst. ","id":"20190410_patkany_3_as_metro_felujitott_szakasz_fust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87e8bff-1c50-48f0-9b99-dcd7d94098c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_patkany_3_as_metro_felujitott_szakasz_fust","timestamp":"2019. április. 10. 10:17","title":"\"Kistestű emlősállat\" miatt volt baj a 3-as metró felújított szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfc85c2-3439-4f34-93d9-41154315f579","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elítélte azt a négy fiatalkorú fiút, aki 2017 júniusában két napon belül kilenc fiatal nővel viselkedett szeméremsértően, és ezt egyikük a mobiltelefonjával rögzítette.","shortLead":"A bíróság elítélte azt a négy fiatalkorú fiút, aki 2017 júniusában két napon belül kilenc fiatal nővel viselkedett...","id":"20190410_eliteltek_a_tizeneveseket_akik_noket_fogdostak_es_videora_vettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfc85c2-3439-4f34-93d9-41154315f579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cbb22f-df01-45b3-b8bd-216b606b3c33","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_eliteltek_a_tizeneveseket_akik_noket_fogdostak_es_videora_vettek","timestamp":"2019. április. 10. 10:25","title":"Elítélték a tizenéveseket, akik nőket fogdostak, és videóra vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]