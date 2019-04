A reggeli ébredés után, de még akkor is ha napközben érezzük fáradtnak magunkat, szívesen nyúlunk egy csésze kávé után. Ez a cselekvés oly mélyen belénk rögzül, hogy akár konkrét kávéivás nélkül is frissebbé válhatunk – derítették ki a Torontói Egyetem kutatói, akik a Consciousness and Cognition folyóiratban publikálták eredményeiket.

A szakemberek azt vizsgálták, hogy a kávé közismert élénkítő hatása akkor is jelentkezik-e, ha csupán képen látja valaki a fekete nedűt. Az agyban izgalom hatására bizonyos agyi területek aktiválódnak, és egy ideig meg is őrzik az aktivitásukat. Olykor csupán egy esemény felidézése is kiválthat ilyen izgalmat, és a kanadai kutatók éppen arra voltak kíváncsiak, hogy működik-e ez a bizonyos felidézés a kávé esetében is.

© Wikimedia

Kísérleteikbe 342 embert vontak be, különféle kultúrákból. A feladatuk az volt, hogy marketingkampányt kellett kitalálniuk egy kávé-, illetve egy teamárka népszerűsítésére. Eközben figyelték a szívverésük ritmusát, illetve a résztvevők is beszámoltak arról, hogyan érzik magukat. Kiderült, hogy a kávéval foglalkozók jobban felpörögtek, pontosabban, precízebben dolgoztak, és úgy találták, gyorsabban múlik az idő (mintha valóban kávét ittak volna). Az is kiderült, hogy a nyugati kultúrákban élőknél sokkal kifejezettebb volt ez a hatás, mint a keleti kultúrákban felnőtteknél. A szakemberek szerint ennek az a magyarázata, hogy eltérően tekintenek a kávéra, illetve a teára.

[Ön is csak ritkán mossa el kávéscsészéjét az irodában? Jól teszi]

A jövőben különféle élelmiszerekre és italokra is kiterjesztenék a kutatást, azt vizsgálva, milyen hatást vált ki az agyban csupán csak a látványuk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos eredményeket is bemutató Facebook-oldalát.