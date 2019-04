Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","shortLead":"Az ítélet meghozatalakor semmilyen érzelmet nem fejezett ki.","id":"20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4e830b-71cd-435f-803e-f5a2f021b594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dc5a42-6ea9-4ae2-a0a2-4c98df29b8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Tiz_ev_bortont_kapott_a_felsozsolcai_gyerekgyilkos","timestamp":"2019. április. 10. 17:21","title":"Tíz év börtönt kapott a felsőzsolcai gyerekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730cc403-5886-4af9-8c6b-729285180add","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A térbeli modellek készítésére alkalmas Shapr3D-re már korábban is felfigyelt az Apple, most pedig a cupertinói vállalat egyik filmjében is szerepet kapott. A programot magyarok fejlesztik. ","shortLead":"A térbeli modellek készítésére alkalmas Shapr3D-re már korábban is felfigyelt az Apple, most pedig a cupertinói...","id":"20190409_apple_kisfilm_shapr3d_magyar_startup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=730cc403-5886-4af9-8c6b-729285180add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bccb220-34df-4a72-a1f2-85ca88a0aa9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_kisfilm_shapr3d_magyar_startup","timestamp":"2019. április. 09. 14:03","title":"Csinált egy menő kis filmet az Apple, egy magyar startup terméke is benne van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","shortLead":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","id":"20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666cb3b6-e47a-4809-815f-d72db0dacf98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","timestamp":"2019. április. 09. 14:33","title":"Egy nap alatt 56 millió megtekintés – új királya van a YouTube-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","shortLead":"Hiába próbálta eladni a vagyonkezelő a légierő egykori MiG-29-es flottáját, egyetlen licitáló sem jelentkezett.","id":"20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238b6fba-636d-4543-8a5e-1f4caea90ba2","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Meg_raketat_is_adnanak_a_lecserelt_MiG29esek_melle_de_igy_sincs_vevo","timestamp":"2019. április. 10. 05:25","title":"Még rakétát is adnának a lecserélt MiG-29-esek mellé, de így sincs vevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és a jobboldali pártok szereztek többséget a keddi parlamenti választáson. Minden bizonnyal új fejezet kezdődik a 71 éves Izrael történetében, hiszen immár maga Netanjahu is szorgalmazza a nemzetközi jog szerint megszállt Ciszjordánia zsidó kolóniáinak annektálását.","shortLead":"Várhatóan Benjamin Netanjahu, becenevén Bibi alakíthat koalíciós kormányt Izraelben, miután az általa vezetett Likud és...","id":"20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2988af7f-6586-415e-a49e-64ccfd2303cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_benjamin_netanjahu_izrael_valasztasok","timestamp":"2019. április. 10. 14:05","title":"Bibi, Izrael királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 130 milliót fog költeni bérekre, juttatásokra a történelmi filmalkotásokkal foglalkozó szervezet.\r

\r

","shortLead":"Összesen 130 milliót fog költeni bérekre, juttatásokra a történelmi filmalkotásokkal foglalkozó szervezet.\r

\r

","id":"20190410_Itt_a_torveny_a_7_milliardos_Televizios_Film_Mecenaturarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd7223d-81b4-45c9-af94-a0e5d4c3026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca0512e-68d3-4883-bc43-5f0507027947","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Itt_a_torveny_a_7_milliardos_Televizios_Film_Mecenaturarol","timestamp":"2019. április. 10. 21:58","title":"Itt a törvény a 7 milliárdos Televíziós Film Mecenatúráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan hercegné a Windsor-palota melletti házacskában szeretné megszülni a babát.","shortLead":"Meghan hercegné a Windsor-palota melletti házacskában szeretné megszülni a babát.","id":"20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6d854b-6c88-4fbd-9ec2-f40499a2f347","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","timestamp":"2019. április. 10. 10:37","title":"Meghan Markle otthon fog szülni, pont úgy, mint a királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]