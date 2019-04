Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz a pénzügyi fegyelemre, írja az MTA. Ráadásul a hálózat nyereséges is.\r

\r

","shortLead":"Árgus szemekkel figyeli és ellenőrzi az állam az MTA kutatóintézeteinek gazdálkodását, nem is nagyon érkezik panasz...","id":"20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887bd8f3-0c45-4081-bad3-0665c62eb6ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Az_allam_altal_folyamatosan_felugyelt_MTA_kutatohalozata_nyereseges","timestamp":"2019. április. 12. 15:14","title":"Az állam által folyamatosan felügyelt MTA kutatóhálózata nyereséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már a telefon hangerő gombja is használható.","shortLead":"A Google-szolgáltatásokhoz tartozó fiókok ugyancsak védhetők kétfaktoros azonosítással, a feloldáshoz pedig már...","id":"20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379bb8ca-1609-479b-84b0-0e59759d6efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f37b7-e237-44ef-8683-8f4b5dc95b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_google_fiok_ketfaktoros_azonositas_felhasznalo_ellenorzese_androidos_telefon_hangero_gomb","timestamp":"2019. április. 12. 08:03","title":"Androidos telefonja van? Zseniális funkciót kapcsolt be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss statisztika szerint sok korábbi Galaxy-tulajdonos dönt úgy az Egyesült Államokban, hogy a továbbiakban inkább más gyártó telefonját használja.","shortLead":"Egy friss statisztika szerint sok korábbi Galaxy-tulajdonos dönt úgy az Egyesült Államokban, hogy a továbbiakban inkább...","id":"20190412_counterpoint_research_kutatas_samsung_telefonok_valtas_pixel_oneplus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a1d37-36a3-4fe4-890c-3ed39444f4d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_counterpoint_research_kutatas_samsung_telefonok_valtas_pixel_oneplus","timestamp":"2019. április. 12. 15:03","title":"Rossz hír a Samsungnak: sokan Galaxykról váltanak a Google és a OnePlus modelljeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsozással kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés: a helyi Fidesz az egykor Kanadában dolgozó polgármestert nevezte migránsnak, de Márki-Zay is visszavágott Pharaonnal, akit terrorizmusért körözött az Interpol, de együtt vacsorázott Orbánnal. Ment az adok-kapok, de azért a költségvetésre is jutott idő.","shortLead":"Migránsozással kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés: a helyi Fidesz az egykor Kanadában dolgozó polgármestert...","id":"20190412_Lemigransoztak_MarkiZay_Petert_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f729032b-0be1-4536-9ae6-bd1c366e9f79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Lemigransoztak_MarkiZay_Petert_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesen","timestamp":"2019. április. 12. 17:01","title":"Lemigránsozták Márki-Zay Pétert a hódmezővásárhelyi közgyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisítették egy adóügyi népszavazás eredményét Svájcban, mert a kormány hamis számokat közölt az érintettekről.","shortLead":"Megsemmisítették egy adóügyi népszavazás eredményét Svájcban, mert a kormány hamis számokat közölt az érintettekről.","id":"20190411_Hazudott_a_svajci_kormany_a_kampanyban_megismetlik_a_nepszavazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b178963-e54c-46b0-90f9-f7e4dd5ac2db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Hazudott_a_svajci_kormany_a_kampanyban_megismetlik_a_nepszavazast","timestamp":"2019. április. 11. 20:56","title":"Hazudott a svájci kormány a kampányban, megismétlik a népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","shortLead":"Április 18-ától a Mozinet forgalmazásában látható a mozikban a digitálisan felújított Vízipók-csodapók.\r

\r

","id":"20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1100a3-4a50-4083-9f62-61fd59cf52be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a96632-663a-4188-be5d-9820fef491f0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Hat_ez_a_vizipok_egy_csodapok__jovo_hettol_mozikban_a_legendas_rajzfilm","timestamp":"2019. április. 11. 14:54","title":"„Hát, ez a vízipók egy csodapók!” – jövő héttől mozikban a legendás rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit a hvg.hu-n végig is hallgathat. Mit keres a Hungária és az Illés száma vagy Petőfi apokaliptikus verse az albumon? Miért rémisztően könnyű félrevezetni az embereket? Lustaság-e, ha az ember nem csinál semmit? Lemezfelvezető interjú Víg Mihállyal. ","shortLead":"23 éve nem jelent meg albuma a Balaton zenekarnak, most sok feldolgozással kijött a Lassan már... hiába... stb, amit...","id":"20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75abad73-9e39-49fd-a0a7-905606a011d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb11597-113d-4225-804f-0d4d27b1c772","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Balaton_vig_mihaly_interju","timestamp":"2019. április. 10. 20:00","title":"„A halott szerző a jó szerző” – interjú Víg Mihállyal az új Balaton-lemezről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]