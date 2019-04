Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","shortLead":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","id":"20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560009df-54f4-432d-93a6-b1f6e80bf049","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Adatgyűjtő csalókra figyelmeztet az ELMÜ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","shortLead":"Kétoldali agyvérzése sem vette el a humorát.","id":"20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e38d02-ce8e-4db7-ba25-4d2a78b9f973","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_Sas_Jozsef_iden_meg_csinal_egy_kabaret","timestamp":"2019. április. 12. 09:22","title":"Sas József idén még csinál egy kabarét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","shortLead":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","id":"20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e43ba-e0dc-42bf-950c-a0e88f281638","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","timestamp":"2019. április. 11. 15:01","title":"Honvéd: \"Leigazolásakor is tisztában voltunk Ben-Hatira múltjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4c7c9f-0f06-4866-9afe-2e1546637581","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megtartotta előadását a francia sztárfilozófus. Európa romokban, az önkény szinte mindent felfal, a kilátástalanság sötétje már-már teljes vakságot okoz, de pislákol a remény. Lévy azt is elmondta, mi lehet a kiút.","shortLead":"Megtartotta előadását a francia sztárfilozófus. Európa romokban, az önkény szinte mindent felfal, a kilátástalanság...","id":"20190411_BernardHenri_Levy_Orban_a_legfelhaboritobb_gazember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4c7c9f-0f06-4866-9afe-2e1546637581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da63a6e-c279-4ac9-b6c4-930aeafde2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_BernardHenri_Levy_Orban_a_legfelhaboritobb_gazember","timestamp":"2019. április. 11. 06:00","title":"Bernard-Henri Lévy: Orbán a legfelháborítóbb gazember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Súlyosbították az elsőfokú ítéletet: nem felfüggesztett, hanem letöltendő büntetést kapnak az útlevélbotrány szervezői.","shortLead":"Súlyosbították az elsőfokú ítéletet: nem felfüggesztett, hanem letöltendő büntetést kapnak az útlevélbotrány szervezői.","id":"20190411_Letoltendo_bortonre_iteltek_a_magyar_allampolgarsagot_szerzo_ukranok_segitoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c09b-e15e-45ab-9a9d-b6e3f56c8faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Letoltendo_bortonre_iteltek_a_magyar_allampolgarsagot_szerzo_ukranok_segitoit","timestamp":"2019. április. 11. 18:21","title":"Letöltendő börtönre ítélték a magyar állampolgárságot szerző ukránok segítőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","shortLead":"Világszerte aktívan támadják a számítógépeket azokon a kiskapukon keresztül, melyeket most gyorsan be lehet zárni.","id":"20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09cf1ea-2991-4175-b98f-acb169ea0c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_windows_hibajavitas_frissites_adobe_acrobat_reader","timestamp":"2019. április. 11. 08:03","title":"Tegye fel ezt most a számítógépére, 95 hibát javít vele azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható a világszerte számos országban sikerrel futó Love Island párkereső show, amelynek műsorvezetője az Éjjel-Nappal Budapestből ismert Lali lesz.","shortLead":"Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható a világszerte számos országban sikerrel futó Love Island párkereső...","id":"20190412_A_RTL_Klubon_debutal_a_vilaghiru_parkereso_show_magyar_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f522275-3f79-4957-990f-4978162c8136","keywords":null,"link":"/elet/20190412_A_RTL_Klubon_debutal_a_vilaghiru_parkereso_show_magyar_valtozata","timestamp":"2019. április. 12. 11:28","title":"A RTL Klubon debütál a világhírű párkereső show magyar változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]