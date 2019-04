Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet alakult ki a Közép-Amerikából, Mexikón keresztül, családostul érkező menekültek miatt. Akik már nem feltétlenül az amerikai álmot kergetik, hanem a halál elől szöknek.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet...","id":"201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85cc6a3-b611-44a2-80a5-78aa41cbccb3","keywords":null,"link":"/vilag/201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","timestamp":"2019. április. 13. 07:00","title":"Trump azt szeretné csinálni, amit Orbán, csak ő tényleg menekültáradattal néz szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet tanítványai is elkísérték. És ha már így együtt voltak, a repülőn dalra fakadtak.","shortLead":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet...","id":"20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224588-fc10-443c-acd9-00b476b0eefb","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","timestamp":"2019. április. 12. 14:16","title":"Snétbergerék meglepetéskoncertet adtak a repülőn – a Ryanair meg is osztotta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93837e05-f3f5-4f5e-8f3d-e75aca8f0da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képeket már meg lehetett nézni arról a telefonszerű eszközről, amelyen az Apple dolgozott még a 90-es évek elején. Most viszont egy videón látható működés közben a különleges berendezés.","shortLead":"Képeket már meg lehetett nézni arról a telefonszerű eszközről, amelyen az Apple dolgozott még a 90-es évek elején. Most...","id":"20190412_apple_walt_telefomszeru_eszkoz_1993_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93837e05-f3f5-4f5e-8f3d-e75aca8f0da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c370e84d-e942-4683-be18-59c1eb9d6267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_apple_walt_telefomszeru_eszkoz_1993_video","timestamp":"2019. április. 12. 13:03","title":"Ritka videó: ilyen furcsa telefonon dolgozott az Apple az iPhone előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem sikerült nekik.","shortLead":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem...","id":"20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c136225-5f5f-4c7a-8c9f-71ebce6f575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. április. 11. 17:33","title":"Szerdán megmutatták az első fotót a fekete lyukról, erre a YouTube egészen furcsa dolgot produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","shortLead":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","id":"20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87c3650-9572-4eb1-b27f-f594339269bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","timestamp":"2019. április. 12. 12:39","title":"Kutyasétáltatás közben öntötték le savval, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit fővárosban lévő ecuadori nagykövetségen.","shortLead":"Őrizetbe vették Londonban Julian Assange-t, a Wikileaks kiszivárogtató oldal alapítóját, aki hét évig bujkált a brit...","id":"20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b639fe5-1b92-4aa2-bb12-756abe8827a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Londonban_letartoztattak_Assanget_a_Wikileaks_alapitojat","timestamp":"2019. április. 11. 11:54","title":"Londonban letartóztatták Assange-t, a Wikileaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt az egyik ötlete.","shortLead":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt...","id":"20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c3d1b-b2f8-4f41-8156-7792a466ebee","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","timestamp":"2019. április. 12. 07:41","title":"Peter Dinklage kitalálta, hogy végződik Tyrion története a Trónok harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","shortLead":"Szakhatósági állásfoglalást próbált így megszerezni két férfi, a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellenük. ","id":"20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8d666a-4d02-4d98-a77f-16502fcc6579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e19e0-8c94-4cd5-8a77-885b000668a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_korrupcio_preparalt_konyv_katasztrofavedelem_vademeles","timestamp":"2019. április. 11. 12:37","title":"Preparált könyvekbe tették a pénzt, tűzoltókat akartak lefizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]