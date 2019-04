A jól ismert kiszivárogtató, Evan Blass (alias @evleaks) mutatta meg, milyen, kettős csúszkás telefonon dolgozhat az Asus. Az egyik (egyelőre nem nevesített) készülék 5G-s lesz, éltől élig terjedő kijelzővel, és duplakamerával a hátoldalán.

© Twitter/Evan Blass

A kettős csúszka azt jelenti, hogy felülre is kicsúsztatható egy külön rész, és alulra is. A felső rejtené a a dupla szelfikamerát (az egyik széles látószögű lenne), és két vakunak is helyet adna. Az alsó csúszka mögött egy Harman Kardon hangszóró bújna, az ujjlenyomat-olvasó pedig a kijelző alá kerülne. Blass úgy tudja, hogy a renderelést az Asus csapat egyik olyan tagja készítette, aki az Asus ZenFone 5 tervezésében is részt vett.

Egy másik renderelés is napvilágot látott, egy picit eltérő megoldással. A felső csúszka, illetve a funkciója nem változott, viszont az alsón virtuális vezérlők és gombok helyezkednek el. Ezeknek a funkciója mindig attól függ, hogy éppen mire használják a telefont. Ennél az eszköznél az ujjlenyomat-olvasó a hátoldalra kerülne. Egyelőre nem tudni, hogy ezek csak koncepciók, vagy egy meglévő telefon renderelései, mindenesetre vitathatatlanul újabb színfolttal gazdagítják a notchot kiváltó elképzeléseket.

