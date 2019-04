Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden autót ellenőriztek.Az akcióról videó is készült. \r

","shortLead":"Péntek éjjel Újpesten zárták le az Ipari park és az Óceánárok utcát a Megyeri út és Külső Váci út között, és minden...","id":"20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6dccba-daff-4f72-96f3-7e150a448bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b8e7f-4e46-404c-98bf-d49ce5ce7a93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Ejszaka_akcioztak_a_rendorok_az_illegalis_gyorsulasi_versenyek_ellen","timestamp":"2019. április. 14. 09:34","title":"Lecsaptak éjjel a rendőrök az illegális gyorsulási versenyekre - akciófilmszerű videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","shortLead":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","id":"20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde21411-8b1d-47f4-b419-5154ae67462f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","timestamp":"2019. április. 15. 11:09","title":"Spiegel: Orbán Breivik-szövegeket nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","shortLead":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","id":"20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff148f5-e9e5-431e-beef-f242e697881b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. április. 14. 21:34","title":"Évekig egy garázsban állt a kocsija, mégis parkolási bírságot követelnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","shortLead":"Valakinek igen sok pénzt megért ez a lényegében időgépként is funkcionáló régi NDK kisautó. ","id":"20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c3d281-cbdd-428b-a915-60523180cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c260ba02-4569-4859-b17e-be116e14588c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_252_millio_forintert_kelt_el_a_veszpremi_nagypapa_remek_trabija","timestamp":"2019. április. 14. 06:41","title":"2,52 millió forintért kelt el a veszprémi nagypapa remek Trabija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat segítségére siető férfit pedig egy késsel fenyegette meg a bűnöző.","shortLead":"Az áldozat segítségére siető férfit pedig egy késsel fenyegette meg a bűnöző.","id":"20190414_Fellokott_es_kirabolt_egy_kerelesszekest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6a1b1-fbfd-44ef-a104-58bfa804bee8","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Fellokott_es_kirabolt_egy_kerelesszekest","timestamp":"2019. április. 14. 15:42","title":"Fellökött és kirabolt egy kerekesszékest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","shortLead":"A balesetben ketten meghaltak és hárman megsérültek.","id":"20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c847b598-f0d0-442a-871f-f6251c632c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2585e7-4afe-459b-84c7-b1e6b83fbae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Lezuhant_egy_kisrepulo_a_Mount_Everest_kozeleben","timestamp":"2019. április. 14. 09:13","title":"Lezuhant egy kisrepülő a Mount Everest közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály elhárult az egyesek szerint az internet szabadságát veszélyeztető irányelv hatálybalépése elől.","shortLead":"Jóváhagyták a szerzői jogi szabályozás vitatott módosítását hétfőn az Európai Unió tagállamai, így minden akadály...","id":"20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6231912-5450-44ad-b5d0-a73e5e94ddca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c689303-43f7-4959-8d31-dac7256258fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_europai_parlament_szerzoi_jogi_torveny_voksolas_internet_szabadsaga_13_as_cikkely","timestamp":"2019. április. 15. 15:33","title":"Jóváhagyták a tagállamok, életbe léphet a szabály, amely megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]