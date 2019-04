Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","shortLead":"A 850 éves katedrális szerkezetét sikerült megmenteni, de a pusztítás így is döbbenetes mértékű. ","id":"20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b80972c-970d-49fb-85d3-bcce1f753b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7794baf9-b31b-4e9d-913e-67dcbfbfb6be","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Ime_az_elso_fotok_a_leegett_NotreDame_belsejebol","timestamp":"2019. április. 16. 07:41","title":"Íme az első fotók a leégett Notre-Dame belsejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","shortLead":"A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.","id":"20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66930e73-f974-409f-97fd-30a959181f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3785e0f-3ff2-466c-b4df-3a7d2d09b301","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_next_acer_predator_helios_700_gamer_notebook","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"Egészen furcsa laptoppal jött ki az Acer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","id":"20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d0fd69-6b82-4fda-96de-8e5b8a03dcf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","timestamp":"2019. április. 14. 22:07","title":"Lázárék évekig suttyomban használták az önkormányzat vadászkastélyhoz vezető útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8acdd9-eb6b-434c-a37c-2904c729c93b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlpörgött autó sikerült leállítani, mielőtt még nagyobb baj lett volna belőle. ","shortLead":"A túlpörgött autó sikerült leállítani, mielőtt még nagyobb baj lett volna belőle. ","id":"20190415_autos_video_volvo_gyirmot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf8acdd9-eb6b-434c-a37c-2904c729c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e065e-0153-4066-ac00-79a125df0aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_autos_video_volvo_gyirmot","timestamp":"2019. április. 15. 19:26","title":"Beragadt gázpedál miatt okádta a füstöt egy Volvo Gyirmóton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","shortLead":"A Coachella fesztiválon Ariana Grande meglepetésvendége az NSYNC volt. ","id":"20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638bda7b-37b2-441d-bec1-12145e5b1f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f9f4f8-6d86-412c-8b1c-134d57b76322","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Ariana_Grande_felelesztette_a_90es_evek_legmenobb_fiubandajat","timestamp":"2019. április. 15. 10:21","title":"Ariana Grande felélesztette a 90-es évek legmenőbb fiúbandáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","id":"20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bda6e-edbd-41d5-a123-d346e01ce6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","timestamp":"2019. április. 16. 13:18","title":"Utasok mentették ki a metrósínekre esett vak férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]