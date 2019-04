Több nagy cég is él azzal a lehetőséggel, hogy levédeti elképzeléseit egy esetlegesen a jövőben megvalósuló eszközről. Az LG nemrég nyilvánosságra került szabadalma is ezek közé tartozik, és igencsak ambiciózus: egy olyan eszközről van szó, amelyik szinte csak átlátszó/áttetsző kijelzőből áll, és össze is hajtható – írja a holland LetsGoDigital oldal.

Az LG egyébként még 2015 végén nyújtotta be ezt a szabadalmat, jóval azelőtt, hogy megjelentek volna az összehajtható telefonok. A gyártó mert nagyot álmodni, amikor az összehajthatóságot (rugalmas kijelzőt) az átlátszóság lehetőségével kombinálta. A rugalmas kijelző két részből áll. Ezeken egymástól függetlenül is megjeleníthetők tartalmak, de akár tabletként is használható az eszköz.

© LetsGoDigital

A kijelző áttetszősége attól függ, hogy milyen szögben áll, kihajtott állapotban például minimális az átlátszóság, de ha már valamilyen szögben áll, akkor kezd átlátszó lenni. Ha az átlátszóság nagyobb, mint 20 százalék, akkor a hátsó érintésérzékelő is aktiválódik. Ilyenkor a felhasználó hátulról is működtetheti az eszközt. Kérdés persze, hogy ez nem vezet-e akaratlan interakciókhoz. Az igen vékony keret nem átlátszó, de így is felvetődik, hogy miként oldaná meg az LG a nem átlátszó alkatrészek, például az akkumulátor, a belső áramkörök vagy a kamerák elhelyezését. Mert kamerák lennének az eszközön, elöl szelfikamera, hátul pedig többobjektíves megoldás.

© LetsGoDigital

Az egyik képen egyébként látható, hogy lenne egy nem átlátszó rész is a telefonon. Az elképzelés összességében izgalmasan hangzik, de persze még sok akadályt el kell hárítani a megvalósulás útjából, hogy kereskedelmi forgalomba kerülhessen az átlátszó és összehajtható telefon. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy átlátszó okostelefonról hallunk. A Sony a tavalyi év végén szabadalmaztatott egy átlátszó telefont, igaz, az nem összehajtható.

