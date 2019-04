Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","shortLead":"Szentendrén eléggé durva fordulatokat vett egy parkolási vita.\r

\r

","id":"20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb71237c-6581-4242-b265-d2e83dfdec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e5f157-cfdd-4afd-bbe7-71090c850b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Parkolasi_vitanak_indult_baltacsapas_okolharc_eldobott_szek_lett_belole","timestamp":"2019. április. 15. 10:46","title":"Parkolási vitának indult, baltacsapás, ökölharc, eldobott szék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fcd366-d835-46cb-961a-01d4a3fbd2b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pontosan olyan nem lehet a Notre-Dame födéme az újjáépítés után, mint a tűzvész előtt volt, új technológiát kell felhasználni - mondta el egy örökségvédelmi szakértő.","shortLead":"Pontosan olyan nem lehet a Notre-Dame födéme az újjáépítés után, mint a tűzvész előtt volt, új technológiát kell...","id":"20190416_Nincs_olyan_nagy_fa_Franciaorszagban_amelybol_ujja_lehetne_epiteni_a_NotreDame_fodemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fcd366-d835-46cb-961a-01d4a3fbd2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e913e2-d524-494e-9d93-e430c24f822b","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Nincs_olyan_nagy_fa_Franciaorszagban_amelybol_ujja_lehetne_epiteni_a_NotreDame_fodemet","timestamp":"2019. április. 16. 12:29","title":"Nincs olyan nagy fa Franciaországban, amelyből újjá lehetne építeni a Notre-Dame födémét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete már próbálgathatják a felhasználók a Samsung idei első csúcstelefonját, a Galaxy S10-et. Nem mindennel elégedettek, ezért is kellett gyorsan lépnie a gyártónak.","shortLead":"Pár hete már próbálgathatják a felhasználók a Samsung idei első csúcstelefonját, a Galaxy S10-et. Nem mindennel...","id":"20190416_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fee0582-8fe0-4cfc-bb43-e8641b09b9f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitasa","timestamp":"2019. április. 16. 10:03","title":"Mindössze 7 MB-tal oldja meg a Samsung a Galaxy S10-ek egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt jediknek. ","shortLead":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt...","id":"20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3581f05d-a688-43f9-8dd2-d0dec5242cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","timestamp":"2019. április. 15. 19:03","title":"Izgalmas Star Wars-játék jön, a filmekből ismert történetet viszi tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","shortLead":"A regisztrált eseteknél sokkal magasabb lehet a valós szám.","id":"20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7638a3-0b45-4260-b89a-f694d45bf502","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Riaszto_szamot_kozolt_a_kanyaro_terjedeserol_a_WHO","timestamp":"2019. április. 16. 05:29","title":"Riasztó számot közölt a kanyaró terjedéséről a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80b0772-0d79-48bb-a35b-4d9369687866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Turisták és helyiek együtt siratták a lángokban álló katedrálist. ","shortLead":"Turisták és helyiek együtt siratták a lángokban álló katedrálist. ","id":"20190416_Video_ezrek_enekeltek_es_imadkoztak_a_NotreDame_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80b0772-0d79-48bb-a35b-4d9369687866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f940b4-5f6b-4f01-87d1-fb92b4a59fef","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Video_ezrek_enekeltek_es_imadkoztak_a_NotreDame_elott","timestamp":"2019. április. 16. 07:23","title":"Videó: Ezrek énekeltek és imádkoztak a Notre-Dame előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]