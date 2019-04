Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","shortLead":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","id":"20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc41900-bcaa-431f-a3a2-90229d2bbdfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","timestamp":"2019. április. 17. 06:05","title":"Rekordbevétellel kezdték az évet a budapesti fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mikó István többször dolgozott együtt a 82 éves korában elhunyt színésszel. Márai Sándor szerepében különösen hitelesnek találta.","shortLead":"Mikó István többször dolgozott együtt a 82 éves korában elhunyt színésszel. Márai Sándor szerepében különösen...","id":"20190417_Bacs_Ferenc_finom_es_elegans_muvesz_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738a9447-2fb2-40a4-8151-0e9a8f2d0a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d319b0d4-48f2-42eb-8b4d-7a1f7403d81d","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Bacs_Ferenc_finom_es_elegans_muvesz_volt","timestamp":"2019. április. 17. 08:29","title":"Bács Ferenc „finom és elegáns művész volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge építőinek ősei Nagy-Britanniába – ezt állapította meg egy DNS-vizsgálatokkal alátámasztott tanulmány.","shortLead":"A Földközi-tenger medencéjéből, a mai Görögország és Törökország vidékéről 6 ezer éve érkeztek meg a Stonehenge...","id":"20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53687254-8075-448b-9be0-23f723dec042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd8e48d-f5d5-4563-8b02-1676c55df86a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_stonehenge_nagy_britannia_epitok","timestamp":"2019. április. 16. 13:33","title":"Újabb nagy felfedezést osztottak meg a világgal Stonehenge-dzsel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen - 6000 alap- és középfokú oktatást nyújtó intézmény van ma Magyarországon.","shortLead":"24 iskolában kampányolna a Szerencsejáték Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet a játékfüggőség ellen - 6000 alap- és...","id":"20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e02e06-d23c-454e-a323-7640ec3fe304","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Duplajara_boviti_diakoknak_szolo_jatekfuggoseg_elleni_kampanyat_a_Szerencsejatek_Zrt_de_meg_igy_sem_tul_acelos","timestamp":"2019. április. 17. 12:16","title":"Duplájára bővíti diákoknak szóló játékfüggőség elleni kampányát a Szerencsejáték Zrt., de még így sem túl acélos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","shortLead":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","id":"20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159158e1-895a-49cb-bcde-879914b04550","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","timestamp":"2019. április. 16. 12:58","title":"Elmondta Párizs főügyésze, mit tudnak eddig a Notre-Dame-tűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Időben szólunk. ","shortLead":"Időben szólunk. ","id":"20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c27038b3-8fc4-4b48-803b-de3e8d08d9d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b20497-e0aa-4fc0-bbb6-a3202abf0760","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Jon_a_husvet_minden_mashogy_jar_majd","timestamp":"2019. április. 17. 06:23","title":"Jön a húsvét, majdnem minden máshogy jár majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]