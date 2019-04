Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","shortLead":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","id":"20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5392-5407-4161-be03-ece09023f61d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 16. 09:22","title":"Két évet kaphat a fiatal autós, aki halálra gázolt egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter igazgatóleváltásokkal és költségvetési felügyelők kirendelésével igyekszik gátat vetni a kórházi adósságoknak, a honvédelmi miniszter elégedett a tárcája alá rendelt tartozásrekorder Honvédkórház vezetőjével. Vajon miért?","shortLead":"Míg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter igazgatóleváltásokkal és költségvetési felügyelők kirendelésével igyekszik...","id":"20190417_A_honvedelmi_miniszter_elegedett_az_adossagrekorder_Honvedkorhaz_vezetojevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdfe9ad6-b05c-4e8a-896b-7a383bc9ad6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1584b1e8-68a1-43b0-b3ea-03cae04e3fa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_honvedelmi_miniszter_elegedett_az_adossagrekorder_Honvedkorhaz_vezetojevel","timestamp":"2019. április. 17. 11:35","title":"A honvédelmi miniszter elégedett az adósságrekorder Honvédkórház vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori kebelcsodák is.","shortLead":"Tombol a májusi európai választás kampánya, ahol ismert és kétes hírű figurák is feltűnhetnek, ahogy egykori...","id":"20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4427f3f4-26ce-41b3-b96d-e77eabf25c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5f83be-2339-4494-8f01-2d57d5f1ebbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Teniszcsoda_hajlektalan_bortontoltelek_az_EPvalasztas_legfurcsabb_jeloltjei","timestamp":"2019. április. 17. 17:15","title":"Teniszcsillag, hajléktalan, börtöntöltelék: az EP-választás legfurcsább jelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f702921e-33bd-4bf3-b5aa-369bb8d4f926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeb181f-e452-4a48-933c-a93dce349a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szeretheto_fuggosegeink__on_melyikre_szavaz","timestamp":"2019. április. 17. 15:58","title":"Szerethető függőségeink – ön melyikre szavaz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","shortLead":"Sok műalkotást meg tudtak menteni, arról viszont még nincs információ, hogy a nem mozdítható részek sorsa mi lett.","id":"20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3196ccc7-7341-4955-a987-a0fba58d74c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737cb6b8-791d-4728-8422-7526bc62f516","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Megmentettek_a_tuzoltok_a_NotreDame_legnagyobb_ertekeit","timestamp":"2019. április. 16. 06:41","title":"Megmentették a tűzoltók a Notre-Dame legnagyobb értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","shortLead":"A férfi a villamos egy másik ablakát is megrongálta a budapesti Nyugati pályaudvarnál, a rendőrök előállították.","id":"20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb599205-44cf-453d-97a6-d872b6bf7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdecc6d-6e35-4689-a923-8d8e140f3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Kirugta_a_Combino_ablakat_nem_jart_a_46os","timestamp":"2019. április. 17. 16:52","title":"Kirúgta a Combino ajtajának üvegét, nem járt a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Az egyik adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.","id":"20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50446870-ae6d-4a69-922b-15cdfa0c2d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172fa52b-7a9f-4911-a492-9259055b8b41","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Elkullognak_az_adoellenorok_ha_igy_adozik_eladott_cege_vagy_uzletresze_utan","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Elkullognak az adóellenőrök, ha így adózik eladott cége vagy üzletrésze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]