Androidos? Problémás alkalmazásokra bukkantak, az egyik a netet és az aksit is szívta

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is lett. ","shortLead":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is...","id":"20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7352b-86fc-4827-bc13-0e77ffb9c2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","timestamp":"2019. április. 18. 15:33","title":"Megjött az olcsóbb az Xbox One, de egyvalami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ad20d1-60f7-4af3-9c67-c386a800e74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Ezen a drónvideón tisztán látszik, mi maradt a Notre-Dame-ból a tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott lakó két embert a mentők kórházba vitték.","shortLead":"Az ott lakó két embert a mentők kórházba vitték.","id":"20190417_Kazan_robbant_egy_gyori_csaladi_hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa1a113-2375-4696-b76f-466002e5e6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Kazan_robbant_egy_gyori_csaladi_hazban","timestamp":"2019. április. 17. 05:43","title":"Kazán robbant egy győri családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.","shortLead":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak...","id":"20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ff92a5-ce48-4000-90dc-c9f6f8a36015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","timestamp":"2019. április. 18. 18:03","title":"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes fordulni a számtalan lehetőség közül. Van, amikor egy freelancer grafikus, van, hogy egy közepes méretű stúdió a tökéletes választás, és vannak olyan opciók is, amiket érdemes elkerülni. Összegyűjtöttük a felmerülő lehetőségek előnyeit és hátrányait, hogy segítsünk eligazodni ebben a komplex kérdésben.","shortLead":"Jó designra minden vállalkozásnak szüksége van. Az viszont messze nem olyan egyértelmű, hogy mikor kihez érdemes...","id":"dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c232ab18-5cba-4728-b776-37427b1f801d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23b1762-1391-409f-ac19-eafee9715865","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20190417_Hogyan_valasszak_designert","timestamp":"2019. április. 18. 14:30","title":"Hogyan válasszak designert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","shortLead":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","id":"20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0ef016-fc8b-414a-a79e-d55cd190229b","keywords":null,"link":"/sport/20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","timestamp":"2019. április. 17. 18:11","title":"Finn élcsapat igazolta le Hári Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje, aki könyvét épp akkor népszerűsítette Párizsban, amikor kigyulladt a Notre-Dame, ellátogatott a híres templomba, hogy megnézze, mi maradt a tűzvész után.","shortLead":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje...","id":"20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd249089-163c-4283-8cd9-212e3c886a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","timestamp":"2019. április. 17. 11:16","title":"A Le Monde beletúrt Obamáék zsebébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]