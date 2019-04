Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84","c_author":"Politico-hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatát olvassa. A cikk a bemutatott 19 uniós tagállam közül a magyarországi EP-jelölteket és a kampány érdekességeit foglalja össze a május 23-26-ai voksolás véghajrájában, benne interjúval Navracsics Tibor magyar EU-biztossal. Az összeállítást Lili Bayer és Ryan Heath készítette a hvg.hu két munkatársa, Gyükeri Mercédesz és Serdült Viktória közreműködésével.","shortLead":"Ön most a POLITICO Európai választások Playbook sorozatát olvassa. A cikk a bemutatott 19 uniós tagállam közül...","id":"20190418_politico_hvg_valasztasi_playbook_navracsics_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160a273e-df78-4b58-bef3-5caf19e04ea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_politico_hvg_valasztasi_playbook_navracsics_","timestamp":"2019. április. 18. 14:10","title":"Navracsics: Szerettem volna EP-képviselő lenni – a Politico és a hvg.hu összeállítása a magyar választási játszmákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","shortLead":"Facebook-posztban mondta el, miért keresi a bajt. ","id":"20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57685a0-d96e-424f-9ce6-c05af3e7bf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44d8ac-166f-414b-815c-f18c818fd19e","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Mi_lenne_ha_a_te_lanyod_ala_fotoztak_volna_be__Nagy_Blanka_nyilt_levelet_irt_Pilhal_Tamasnak","timestamp":"2019. április. 17. 10:49","title":"„Mi lenne, ha a te lányod alá fotóztak volna be?” – Nagy Blanka nyílt levelet írt Pilhál Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a2fd67b-5d8f-41ad-b30c-ed2b0ac86dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új 3-as sorozat M3-as kivitele várhatóan 2020-ban fog bemutatkozni, vélhetően összkerekes, illetve hátsókerék-hajtású változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az új 3-as sorozat M3-as kivitele várhatóan 2020-ban fog bemutatkozni, vélhetően összkerekes, illetve...","id":"20190417_bmw_m3_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a2fd67b-5d8f-41ad-b30c-ed2b0ac86dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85b5f02-279c-473d-a198-c7b0ad508f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_bmw_m3_2020","timestamp":"2019. április. 18. 04:44","title":"Videó: A hangja elég meggyőző az új BMW M3-asnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban elhelyezett női holttestnek hiányzott a feje. ","shortLead":"Régészek feltárták Kína legrégebbi sírját, amely legnagyobb meglepetésre nem volt üres: a benne furcsa pózban...","id":"20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688e0969-376a-48ad-963c-4c745fd294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef8c30-1312-4e68-b794-b4e9e408b8b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_kina_legregebbi_sirja_kuangtung_magzatpoz_holttest","timestamp":"2019. április. 17. 10:33","title":"Felnyitottak egy 13 500 éves sírt Kínában, elég érdekes dolgot találtak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek az ellenkezőjét mutatják. ","shortLead":"Noha a közvélekedés szerint a magyar választók nem túl szívesen támogatnak női politikusokat, a Medián számai ennek...","id":"20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d185a7c-3d09-4077-bf6c-1fc8edf745d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b4c468-3610-4ea1-a172-47729bd57b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Median_kozvelemeny_kutatas_europai_parlamenti_valasztas_listavezetok_nepszerusege","timestamp":"2019. április. 18. 11:00","title":"Medián: Dobrev Klára a legismertebb és legnépszerűbb listavezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező két szettben szenvedett vereséget a brit Cameron Norrie-tól az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint) összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában.

","shortLead":"A magyar teniszező két szettben szenvedett vereséget a brit Cameron Norrie-tól az 5,2 millió euró (1,6 milliárd forint...","id":"20190417_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ecf4d-2320-44b2-892d-e777942df280","keywords":null,"link":"/sport/20190417_fucsovics_marton_tenisz_monte_carlo_vereseg","timestamp":"2019. április. 17. 18:35","title":"Vezetésről szettet, majd meccset bukott Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f15c697-baf6-4e14-91be-edee12c8c3cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Itt_egy_uj_Madonnadal","timestamp":"2019. április. 18. 09:32","title":"Itt egy új Madonna-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","shortLead":"Az világos, hogy a rendőrségen nincs rajzból felvételi. ","id":"20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d817c6bc-a8a8-4494-8132-5589fda90ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e96af0-3e6e-4b28-8c50-8f0bfeb77761","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorsegi_rajz_tatabnya","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Ennek a rendőrségi helyszínrajznak nincs párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]