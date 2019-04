Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","shortLead":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","id":"20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0ef016-fc8b-414a-a79e-d55cd190229b","keywords":null,"link":"/sport/20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","timestamp":"2019. április. 17. 18:11","title":"Finn élcsapat igazolta le Hári Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e5be1a-12ce-4375-b234-38c0ee4793ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"DJ Koh gyakorta mond erőseket, mostani kijelentése azonban a korábbiaknál is magabiztosabbnak tűnik. 