Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","shortLead":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","id":"20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460b04f-6add-42eb-aa9d-29709c6b8b01","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Megszólalt az orgonista, aki épp Notre-Dame-ban játszott, amikor kiütött a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh Szilárd interjút adott a Magyar Hírlapnak.\r

\r

","shortLead":"Junckeréknek menniük kell, az Európai Bizottság hazudik a migránskártyákról, nagypénteken lazacot eszik – Németh...","id":"20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e9b9f-9567-4d0a-b224-65366381943b","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Nemeth_Szilard_Ugyanaz_a_helyzet_most_mint_1849ben","timestamp":"2019. április. 17. 07:52","title":"Németh Szilárd: Ugyanaz a helyzet most, mint 1849-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban részt vevő dolgozókkal szemben.","shortLead":"A VDSZ szerint bizonyítékuk van arra, hogy a gumiipari óriáscég bér- és szabadságcsökkentést alkalmaz a sztrájkban...","id":"20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedfb9f2-1906-4de0-aaac-366fd79072e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Hankook_A_szakszervezet_szerint_retorziok_erik_a_sztrajkban_reszt_vett_dolgozokat","timestamp":"2019. április. 17. 11:51","title":"Hankook: A szakszervezet szerint retorziók érik a sztrájkban részt vett dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint magyar szakembereket is küldhetünk.","shortLead":"A külügyminiszter szerint magyar szakembereket is küldhetünk.","id":"20190416_Szijjarto_Magyarorszag_kesz_segiteni_a_NotreDame_ujjaepiteseben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36111599-9a46-47b1-8a7e-2670c3820538","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Szijjarto_Magyarorszag_kesz_segiteni_a_NotreDame_ujjaepiteseben","timestamp":"2019. április. 16. 14:16","title":"Szijjártó: Magyarország kész segíteni a Notre-Dame újjáépítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","shortLead":"Korábban az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.","id":"20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fce67fda-09d9-48f0-94a3-1bb8f193dce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6a5569-9c11-43a5-b5c8-6765786ad936","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_A_koztarsasagi_elnok_kinevezte_Patai_Mihalyt_a_jegybank_alelnokeve","timestamp":"2019. április. 17. 12:53","title":"A köztársasági elnök kinevezte Patai Mihályt a jegybank alelnökévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen változtatni kell, ezért más cégekkel közös szerződésben vállalták a helyzet rendezését. A vasúttársaság a rendszeresen elromló motorvonatok miatt máig perli a gyártó Bombardiert.","shortLead":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen...","id":"20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c547b-cc88-41d7-8512-80a8aefa08d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Szerződést kötött a MÁV-Start pusztuló motorvonatainak felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0756b-4965-432b-a784-ac9660f27d17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem? Pedig az agrárminiszter szerint \"halászati őri, rendészeti feladatok miatt\" volt szüksége a tárca tisztségviselőinek a közpénzből tett kishajó-vezetői vizsgára.","shortLead":"Nem? Pedig az agrárminiszter szerint \"halászati őri, rendészeti feladatok miatt\" volt szüksége a tárca...","id":"20190416_On_is_latja_maga_elott_a_helyettesallamtitkart_amint_szolgalati_motorcsonakjaval_haltolvajok_utan_veti_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d0756b-4965-432b-a784-ac9660f27d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d5107f-cbb3-4610-a298-088955778060","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_On_is_latja_maga_elott_a_helyettesallamtitkart_amint_szolgalati_motorcsonakjaval_haltolvajok_utan_veti_magat","timestamp":"2019. április. 16. 10:37","title":"Ön is látja maga előtt a helyettes-államtitkárt, amint szolgálati motorcsónakjával haltolvajok után veti magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","shortLead":"Kiskönyvbe foglalják össze a legfontosabbakat.","id":"20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c422b1-2d15-4c0f-a4df-f6fa8936e93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033f3c1f-3db6-4ed7-8e82-0bd704777654","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_kormany_kiokositja_a_vallalkozokat_igy_keruljek_el_a_korrupciot","timestamp":"2019. április. 16. 15:36","title":"A kormány kiokosítja a vállalkozókat, így kerüljék el a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]