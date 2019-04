Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"enesacegem","description":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","shortLead":"Súlyos büntetést kaphat a cég, amely két különböző országban ugyanazt a terméket más minőségben árulja.","id":"20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606c863-5c77-4d8c-a46e-f2c5104b400f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Dontott_az_EP_buntetik_a_kettos_elelmiszerminoseget","timestamp":"2019. április. 17. 17:51","title":"Döntött az EP: büntetik a kettős élelmiszer-minőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","shortLead":"A férfi jégkorong-válogatott tagja a Pelicans Lahti együttesénél folytatja pályafutását.","id":"20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4cab4c6-afaf-4994-a72d-7409a52c2f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0ef016-fc8b-414a-a79e-d55cd190229b","keywords":null,"link":"/sport/20190417_hari_janos_jegkorong_hoki_valogatott_pelicans_lahti","timestamp":"2019. április. 17. 18:11","title":"Finn élcsapat igazolta le Hári Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében, áll a kémügy titkosítás alól feloldott dokumentumaiban, amit a Válasz Online szemléz. A bíróság felmentette az érintetteket. Cikkünk megjelenése után a DK közleményt juttatott el hozzánk.","shortLead":"2007-ben az orosz titkosszolgálatok emberei végeztek hazugságvizsgálatot a magyar nemzetbiztonság munkatársai körében...","id":"20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1842ff1-7142-4612-a839-4ba779de4af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8787e666-dd14-4240-bc01-8074f143b6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Valasz_Online_ez_volt_Gyurcsany_igazi_bune_nem_az_oszodi_beszed","timestamp":"2019. április. 17. 10:54","title":"Válasz Online: Ez volt Gyurcsány igazi bűne, nem az őszödi beszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","shortLead":"Huszonkét oldalon keresztül részletezte a légitársaság, hogyan kell öltözködniük a dolgozóknak.","id":"20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929ec16b-4bf5-4d3a-afbe-55219a308ec4","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Orvosi_igazolassal_hordhatnak_lapos_talpu_cipot_a_Norwegian_Airnel_dolgozo_nok","timestamp":"2019. április. 17. 17:25","title":"Orvosi igazolással hordhatnak lapos sarkú cipőt a Norwegian Airnél dolgozó nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","shortLead":"A gyerekpszichológus otthon nem akarta a szakmáját gyakorolni.","id":"20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477b2930-df90-4068-b3d7-748ab7a51638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434e5bc-c7b4-4400-bdf1-77c71c9c0b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Vekerdy_Tamas_Ha_beken_hagyod_a_gyereket_magatol_megtalalja_az_utjat","timestamp":"2019. április. 18. 12:46","title":"Vekerdy Tamás: Ha békén hagyod a gyereket, magától megtalálja az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő a kormánynak az új exportstratégia. A dokumentum szerint a szubszaharai Afrikában többek közt azért érdemes nyomulni, mert ott „versenyképes lehet a hazai gazdaság alacsonyabb technológiai színvonalú exportáru-alapja”.","shortLead":"Külföldi mintafarmokat és inkubációs központokat, valamint Afrikában évi két stratégiai beruházást irányoz elő...","id":"20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22bf3d2-faae-47a1-9bd0-a1bad6a22420","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kormany_azert_akar_Afrikaban_nyomulni_mert_ott_a_vackot_is_el_lehet_sozni","timestamp":"2019. április. 18. 17:31","title":"A kormány azért akar Afrikában nyomulni, mert ott a gyenge hazai árut is el lehet sózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d5e8c1-8dce-4f9b-be2d-cb9ba7bcfafb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester tiltakozása ellenére átment egy népszavazási kezdeményezés Révfülöpön, a lakók ugyanis nagyon nem szeretnék a télen is jégmentes óriáskikötő megépítését a Balaton-parton.","shortLead":"A polgármester tiltakozása ellenére átment egy népszavazási kezdeményezés Révfülöpön, a lakók ugyanis nagyon nem...","id":"20190417_Nem_akarjak_a_helyiek_a_kikotot_nepszavazast_kell_kiirni_Revfulopon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40d5e8c1-8dce-4f9b-be2d-cb9ba7bcfafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9610db-7535-40c2-ac59-c6de4ca8b0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Nem_akarjak_a_helyiek_a_kikotot_nepszavazast_kell_kiirni_Revfulopon","timestamp":"2019. április. 17. 19:07","title":"Nem akarják a helyiek a kikötőt, népszavazást kell kiírni Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Április végén elkezdenek tárgyalni a kereskedelmi megállapodásról, de a nyárra is tolódhat az aláírás.","shortLead":"Április végén elkezdenek tárgyalni a kereskedelmi megállapodásról, de a nyárra is tolódhat az aláírás.","id":"20190417_Uj_datumot_talaltak_mikor_irhatjak_ala_a_nagy_kinaiamerikai_megallapodast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced69744-413c-43f6-88c0-6c611b912431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Uj_datumot_talaltak_mikor_irhatjak_ala_a_nagy_kinaiamerikai_megallapodast","timestamp":"2019. április. 17. 22:12","title":"Új dátumot találtak, mikor írhatják alá a nagy kínai-amerikai megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]