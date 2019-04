Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát gyártástechnológia. ","shortLead":"Az egyre súlyosbodó műanyagszennyezés az Adidast is lépésekre sarkallta. Az eredmény egy új, sokkal környezetbarát...","id":"20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9bb826-fad9-4633-937f-560f071fd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda18a0f-5afd-4a93-a0c5-4f53ec2ca2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_adidas_futurecraft_loop_edzocipo_ragaszto_muanyag_kornyezetvedelem_ujrahasznositas","timestamp":"2019. április. 21. 10:03","title":"100%-ban újrahasznosítható cipőt ad ki az Adidas, ragasztót sem használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","shortLead":"Ismeretlenek felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét, a moszkvai Tórát Hájím jesivát.","id":"20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92ebb73-ee4e-47ee-8713-ebc8a02da141","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Felgyujtottak_Oroszorszag_legnagyobb_zsido_tanintezmenyet","timestamp":"2019. április. 19. 22:21","title":"Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","shortLead":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","id":"20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8969097-40f7-4086-84b3-7846aa93699f","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2019. április. 20. 10:20","title":"Egy hónappal a határidő lejárta előtt már több ezren jelentkeztek a külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]