Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","shortLead":"Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa.","id":"20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e6646-0e05-42ee-a2fe-ae651e778201","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ferenc_papa_A_terrorcselekmenyek_soha_nem_igazolhatok","timestamp":"2019. április. 22. 18:26","title":"Ferenc pápa: A terrorcselekmények soha nem igazolhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","shortLead":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","id":"20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b97c4-a4c4-4b89-aec5-04f0f80641ab","keywords":null,"link":"/elet/20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","timestamp":"2019. április. 21. 21:27","title":"\"Most kell arról dönteni, hogy élünk majd a jővőben\" Greta Thunberg Londonban beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz centi hó esett.","shortLead":"Tíz centi hó esett.","id":"20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2313a290-7a5c-4ef0-a9f4-0dee8e859184","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","timestamp":"2019. április. 22. 18:48","title":"Ne szomorkodjon a rossz idő miatt, a szomszédban havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","shortLead":"Japánban próbálhatja ki a luxus eme extrém formáját.","id":"20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09115ca6-1b16-4ccb-ba30-c7c6581d823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733288c-6604-425f-9398-ce2d9502591f","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ennel_sulyosabb_arany_furdokadrol_nem_tudunk","timestamp":"2019. április. 22. 15:14","title":"Ez a legsúlyosabb arany kád a világon, amiben megfürödhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","id":"20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84ce306-55e5-4cf0-9fe3-86f011a6e0c6","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","timestamp":"2019. április. 22. 09:39","title":"Mbappé elmondta, hol tervezi a folytatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","shortLead":"A sokak által bírált törvényt végül így is megszavazta az orosz parlament felsőháza. ","id":"20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd41b16-b579-47ca-b23d-5dbfbac34ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41248ff1-d87a-4025-bfc6-f86499cb91e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190422_Megszakadt_az_internetkapcsolat_amikor_a_kepviselok_arrol_targyaltak_mi_a_teendo_ha_megszakad_az_internetkapcsolat","timestamp":"2019. április. 22. 14:56","title":"Megszakadt az internet, amikor arról tárgyaltak, mi a teendő, ha megszakad az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]