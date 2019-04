Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit adott nekünk az EU? - ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és hogyan költötték az ország-és településvezetők el a Brüsszelből érkező támogatásokat. Első részben azokat a kirívó eseteket szedtük össze, amelyek értelmét még sokáig keresni fogjuk. ","shortLead":"Mit adott nekünk az EU? - ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és...","id":"20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff36798-56dd-4fec-b52a-e519fa3c3f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","timestamp":"2019. április. 23. 11:53","title":"A leghaszontalanabb, a legröhejesebb, a legpofátlanabb: erre mentek el uniós milliók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","shortLead":"Térdprotézisműtétre például 10 hónap a várakozási idő az egri kórházban. ","id":"20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32232a37-5fd5-4898-94fb-023f91ddc376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2348073e-c239-4c34-aef8-2ebdb5e33d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Honapokkal_tobbet_kell_varni_EszakMagyarorszagon_egyes_mutetekre","timestamp":"2019. április. 23. 09:22","title":"Hónapokkal többet kell várni Észak-Magyarországon egyes műtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és ezzel súlyos erdőtüzet okozott az olaszországi Como közelében.","shortLead":"Fejenként 13 millió eurós büntetést kapott két diá, akik még tavaly decemberben óvatlanul sütögetett egy kertben és...","id":"20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9146e512-c8cc-4118-965e-350b255eee9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5cf26c-1c05-4162-8ae8-00cabf40e140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_13_millio_eurora_buntettek_az_erdotuz_okozoit","timestamp":"2019. április. 21. 15:08","title":"13 millió euróra büntették az erdőtűz okozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","shortLead":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","id":"20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5322679-ba82-4182-b8e7-4795dad0d65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","timestamp":"2019. április. 23. 08:43","title":"Levelet írt az \"Új IRA\" az észak-írországi újságírónő megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt, amit elutasított a nyomozóügyészség.

","shortLead":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt...","id":"20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7f8a7d-5185-422d-ab0f-085c6edf6957","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","timestamp":"2019. április. 23. 10:38","title":"Elutasították a fegyverrel szökő elítélt panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és amely a második legnagyobb egykori katonai repülőtér az országban.","shortLead":"Kalocsa polgármestere tárgyalt a kanadai céggel a 330 hektáros területről, amely három település tulajdonában van, és...","id":"20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fefd210a-332f-4f99-9d4b-234c13581cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3873dceb-3ade-4f45-a96c-556a90258590","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Kanadaiak_vennek_meg_a_masodik_legnagyobb_katonai_repuloteret","timestamp":"2019. április. 21. 12:55","title":"Kanadaiak vennék meg a Paks közeli egykori katonai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]