[{"available":true,"c_guid":"bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára.\r

","shortLead":"Achilles-ín-szakadást szenvedett hétfőn este Callum Hudson-Odoi, a Chelsea válogatott támadója. Ebben az idényben már...","id":"20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc4dc92a-a83a-4669-8be8-88329d327f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c637a8-ccc3-450e-a260-7d46277298dd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_callum_hudson_odoi_chelsea_premier_league_serules","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Kidőlt a Chelsea fiatal sztárja, vége a szezonjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért az újságíróknak kiküldött tesztpéldányokat is visszakérik. ","shortLead":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért...","id":"20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e777478-f206-4937-a3a4-c04545a2899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Visszakéri a tesztpéldányokat az összehajtható telefonjából a Samsung, hogy megnézzék, mi vele a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését féltik tőle.","shortLead":"A gyártója szerint minden szempontból biztonságos az új elektromos kishajó, az ellenzői viszont a turizmus fejlődését...","id":"20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12e39f0-1bfe-4990-8bfc-a5e000c0bd6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_A_jetskik_ellen_tiltakoznak_a_Balatonnal","timestamp":"2019. április. 23. 20:19","title":"A jet-skik ellen tiltakoznak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el az Országgyűlésben.\r

\r

","shortLead":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el...","id":"20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fc582c-d636-4e3f-8488-344cf80c0219","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kover_Laszlo_A_biro_nem_lehet_fuggetlen_az_allamtol","timestamp":"2019. április. 24. 11:49","title":"Kövér László: A bíró nem lehet független az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e","c_author":"hvg.hu/Medián","category":"itthon","description":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","shortLead":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","id":"20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3efcf6-b58f-433c-ba4b-b16b3f00061b","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","timestamp":"2019. április. 23. 14:40","title":"Medián: Esik a politikusok népszerűsége, Puzsér negatív rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre telepített alkalmazást is el lehet majd távolítani.","shortLead":"Több tehertől is megszabadulhat a Windows: a májusi frissítés után már nem lesz Candy Crush Saga a gépen, és több előre...","id":"20190423_candy_crush_saga_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9aeef8-fb05-4c66-8ba0-1430df2add91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98d815e-b4e2-4153-84ae-6dab9bca5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_candy_crush_saga_windows_10","timestamp":"2019. április. 23. 15:03","title":"Game over: a Microsoft is megunta a Candy Crush-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]