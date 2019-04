Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","shortLead":"A Saint Rose Főiskola egykori hallgatója 59 windowsos és 7 Apple számítógépet küldött át a másvilágra.","id":"20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3198a3-fb26-4920-8cea-ac035664a699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365695ae-cc71-4f67-8ca1-db42f75ed7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_saint_rose_foiskola_new_york_allam_usb_killer","timestamp":"2019. április. 25. 09:03","title":"66 számítógépet gyilkoltak le egy nap alatt ezzel a spéci pendrive-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi László.","shortLead":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi...","id":"20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ecc145-5ffc-4087-a131-6215144dcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","timestamp":"2019. április. 25. 08:11","title":"Hiába a Fidesz felfüggesztése, Trócsányi a Néppárt kampánynyitóján járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","shortLead":"Történelmi csúcson az EU támogatottsága - derül ki az új Eurobarometer felmérésből.","id":"20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=080e5cc2-0036-4371-af78-9c2ce877b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b896de3-eefd-4cb2-ac71-b5dec769f3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Igy_is_lehet_beszelni_az_EPvalasztasrol_lirai_kisfilmben_buzdit_a_parlament","timestamp":"2019. április. 25. 10:58","title":"Így is lehet beszélni az EP-választásról: lírai kisfilmben buzdít a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","shortLead":"A Bloomberg számolta ki az indexet a tavaly év végi árakra alapozva.","id":"20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf02f2-d7cb-481c-a9c7-f03efca4a250","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Meg_fog_lepodni_hol_a_legolcsobb_egy_konnyu_reggeli","timestamp":"2019. április. 25. 06:45","title":"Meg fog lepődni, hol a legolcsóbb egy könnyű reggeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","shortLead":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","id":"20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99767b1a-f9b7-4527-984c-fcbf2b7a4424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","timestamp":"2019. április. 26. 17:33","title":"Megéri váltani? Így teljesítenek a vadonatúj Qualcomm-chipek az elődökhöz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek összesített előfordulási gyakoriságát, azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős része valamilyen kémiai vagy viselkedéses függőséggel jellemezhető. Ha pedig a normalitást pusztán a többségi jellemzők alapján határozzuk meg, bizony felmerül a kérdés: vajon alapvető emberi sajátosságunk-e az addikció? – Dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus írása.","shortLead":"A különféle addikciókról elsősorban kockázati tényezőként gondolkodunk. Azonban, ha összeadjuk a szenvedélybetegségek...","id":"HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8cdaec2-78f6-421a-b7f5-4c9f7f6f0cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af1957a-d5ae-4b4b-919e-1c2deac841f8","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190424_Szenvedely_vagy_betegseg_emberi_szuksegletunke_a_fuggoseg","timestamp":"2019. április. 25. 12:55","title":"Szenvedély vagy betegség: emberi szükségletünk-e a függőség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","shortLead":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","id":"20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e0196-1e62-4828-89a1-6cacba7824fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","timestamp":"2019. április. 25. 21:35","title":"Több mint hetvenen meghaltak a heves esőzések miatt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]