[{"available":true,"c_guid":"a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a jelek szerint alig használták ezt a lengyel kisautót.","id":"20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8cd3a-da6b-450f-919a-fd9ab29a4dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a91909-407a-4d0c-8bf5-bf544d552a2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_alig_hasznalt_esot_szinte_nem_latott_kispolszkit_kinalnak_eladasra_gyulan","timestamp":"2019. április. 28. 06:41","title":"Alig használt, esőt szinte nem látott Kispolszkit kínálnak eladásra Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hogy is lett volna másként...","shortLead":"Hogy is lett volna másként...","id":"20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353c0793-ace1-4261-92c6-aadd0b0f963f","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Fidesz_Szakmai_alapon_gyozott_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2019. április. 27. 19:55","title":"Fidesz: Szakmai alapon győzött Mészáros Lőrinc cége!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","shortLead":"A Mercedes-AMG régi vágású, de nemrégiben teljesen megújult terepjárójában találtak még néhány extra lóerőt.","id":"20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de3bc35-cf54-4550-bc8f-8b2e511ab7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830ae20-0301-4f34-b431-d71f783dd749","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_nem_udvariaskodik_ez_a_6_kipufogos_6_fenyszoros_uj_mercedes_g63","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Nem udvariaskodik ez a 6 kipufogós, 6 fényszórós új Mercedes G63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\". Kőszeg Ferenc holnap is bárki elé, bármilyen közhangulattal szemben odaáll azzal, hogy “a bántalmazás tilalma szempontjából nincs jelentősége, hogy a bántalmazott szadista gyerekgyilkos, vagy pedig csak otthon felejtette a személyi igazolványát”. Rövid rajz egy hosszú életről.","shortLead":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\"...","id":"20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9521d856-cef6-48fc-ae60-6fc5c9b442ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","timestamp":"2019. április. 26. 15:00","title":"Kőszeg Ferenc 80 – A legpolgáribb polgárpukkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett szombat reggel egy fiatal férfi elrabolta egy idős asszony pénztárcáját. A rendőrök ezúttal gyorsan dolgoztak.","shortLead":"Pécsett szombat reggel egy fiatal férfi elrabolta egy idős asszony pénztárcáját. A rendőrök ezúttal gyorsan dolgoztak.","id":"20190427_Nem_volt_ido_elkolteni_a_zsakmanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f899411f-1780-4fc4-9ae4-ef963cdd9614","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Nem_volt_ido_elkolteni_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 27. 13:31","title":"Hát ez nem jött be: arra sem lett volna ideje, hogy kávézzon a zsákmányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és a rendfenntartó erők között. A lövöldözés Sainthamaruthu településen robbant ki, ez e város nincs messze attól a Batticaloától, ahol a húsvétvasárnapi merényletek egyikében az iszlamisták vezetője követett el öngyilkos merényletet.","shortLead":"Legalább tizenöt ember vesztette életét Srí Lanka keleti részén, ahol tűzpárbaj tört ki az iszlamista szélőségesek és...","id":"20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4c73b0f-ed54-4678-bf04-33c9f6385c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d711234-bff2-4c66-be0a-fdad9037f647","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Veres_tuzparbaj_volt_Sri_Lankan_elmaradnak_a_misek","timestamp":"2019. április. 27. 07:52","title":"Véres tűzpárbaj volt Srí Lankán, elmaradnak a misék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]