Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes lesz megnézni a futamot délután öttől, hogy ilyen biztatóan alakultak az események. ","shortLead":"Érdemes lesz megnézni a futamot délután öttől, hogy ilyen biztatóan alakultak az események. ","id":"20190428_michelisz_wtcr_hyundai_hungaroing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd36a1e-6bb5-4594-87b1-1183dced4ee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_michelisz_wtcr_hyundai_hungaroing","timestamp":"2019. április. 28. 11:44","title":"Micheliszé az első rajthely a főfutamon a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami szúnyoggyérítéssel (is) foglalkoznia kellene.","shortLead":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami...","id":"20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c12c60-1fe4-427a-b7bb-78115e2dd62d","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","timestamp":"2019. április. 26. 18:00","title":"Állami pénzeken felnőtt szúnyogölőknek kellene megfékezni a budapesti patkányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","shortLead":"A kanadai határügyi ügynökség szerint a légitársaság tarthat vissza bárkit bizonyos okokra hivatkozva. ","id":"20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551e87c2-fc88-4a7c-971d-c32251984f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0c8918-2b21-4425-a887-a6ec65cfa080","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_A_kanadai_kormany_szerint_ok_nem_diszkriminaltak_a_miskolci_roma_hazaspart","timestamp":"2019. április. 26. 20:33","title":"A kanadai kormány szerint ők nem diszkriminálták a miskolci roma házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt a rövid üzenetet írta ma ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt...","id":"20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914a989-b82e-45fc-8d53-35ac6517365a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","timestamp":"2019. április. 28. 13:52","title":"Karácsony csőbe húzná a Fideszt a zuglói parkolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő államfő bosszújának tekinthető, hogy az ukrán parlament nagy sietséggel elfogadta a kisebbségek jogait tovább korlátozó nyelvtörvényt. Bár az államfőválasztás győztese, Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hivatalba lépése után felülvizsgálja az új szabályokat, a törvény megszavazása igencsak megnehezíti az új elnök életét.","shortLead":"Valószínűleg az ukrán elnökválasztás második fordulójában látványosan leszerepelt Petro Porosenko még hivatalban lévő...","id":"20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62bb41f-a91a-4f5a-a17b-b6efc38933e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf71e7-dfea-4291-a59d-c44d21ea4af8","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Ukrajna_emelte_a_tetet_a_nyelvtorveny_elfogadasaval","timestamp":"2019. április. 28. 10:00","title":"Magyar-ukrán szembenállás: Kijev emelte a tétet a nyelvtörvény elfogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","shortLead":"Már építik a luxuslakásokat, közel az egyetemhez.","id":"20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b054395e-7f48-40b4-b010-1cd4551a32f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f50059-e423-4c23-b327-5d760aa28b36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Millios_negyzetmeterarat_hoz_a_BMW_Debrecenbe","timestamp":"2019. április. 26. 17:02","title":"Milliós négyzetméterárat hoz a BMW Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","shortLead":"Tulajdonképpen: pénz, pénz, pénz, pénz.\r

\r

","id":"20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1c06b2-4c63-4abb-97cb-d4aac6fed253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c3d2f9-a5b2-4b5a-8944-1c3791e2e625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Orban_Viktor_negy_pontban_mondta_el_miert_jon_be_neki_Kina_terve","timestamp":"2019. április. 27. 10:02","title":"Orbán Viktor négy pontban mondta el, miért jön be neki Kína terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]