[{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat az Instagram-profilok számára, de eddig nem tudták velük felvenni a kapcsolatot. Most elégelték meg a dolgot.","shortLead":"A Facebook 2018 óta próbálja felszólítani az egyik új-zélandi céget, hogy ne áruljon lájkoló és követő botokat...","id":"20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ca69d-aa88-42bb-ae08-e1a321f4859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_facebook_instagram_bot_csalas_kamu_lajk_kamu_profil","timestamp":"2019. április. 26. 19:03","title":"Perre megy a Facebook, hogy kevesebb legyen a kamulájk az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek méréseket osztrák és német kutatók, akik Európa klímájának történelméről akarnak így új információkat szerezni. ","shortLead":"Új mérési módszerrel precízen megmérték a gleccserjég korát. A kvantumfizikából származó megközelítéssel végeztek...","id":"20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da63624e-cd35-40c3-993d-ecf8daf0acd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_gleccserjeg_kormeghatarozas_klima_atomcsapda_argon_39_izotop","timestamp":"2019. április. 28. 10:03","title":"Atomcsapdába ejtettek izotópokat, hogy 1000 évre nézzenek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","shortLead":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","id":"20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b346559a-7caa-4000-9c41-bb69c9b467d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","timestamp":"2019. április. 27. 08:57","title":"Szabó Győző egy időre visszatér a drogpokolba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyarós megbetegedés gyanúja miatt Los Angeles két egyetemén - jelentették be pénteken az említett oktatási intézmények.","shortLead":"A héten több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyarós megbetegedés gyanúja miatt Los Angeles két egyetemén...","id":"20190427_Kanyarokarantent_hoztak_letre_ket_amerikai_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62f265-db80-40e1-a22e-9cd0c2601cdd","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Kanyarokarantent_hoztak_letre_ket_amerikai_egyetemen","timestamp":"2019. április. 27. 09:14","title":"Kanyarókarantén két amerikai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá lehetőségük.","shortLead":"Megsértették a választási eljárásról szóló törvényt, mert más pártok üzeneteit nem közölték, pedig lett volna rá...","id":"20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0442539-956f-47ca-b048-bc4199b9aa82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Megbuntette_a_TV2t_a_Kuria_mert_csak_a_Fidesz_kampanyuzenetet_kozoltek","timestamp":"2019. április. 26. 21:29","title":"Megbüntette a TV2-t a Kúria, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","shortLead":"Nem az, amire mindenki elsőre gondol. ","id":"20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabe1d41-1e18-4dbf-bd97-0b24c1b86857","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Leallitotta_a_meccset_a_spori_Sutton_mert_egy_kis_dolga_akadt__video","timestamp":"2019. április. 28. 09:16","title":"Leállította a meccset a spori Süttőn, mert egy kis dolga akadt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250 emberéletet követelő robbantásos merényleteket húsvétvasárnap. Közben kiderült, hogy egy razzia során a terroristák családjukkal együtt felrobbantották magukat.","shortLead":"Srí Lanka elnöke betiltotta szombaton azt a két iszlamista csoportot, amelynek tagjai elkövethették a több mint 250...","id":"20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d146a615-f63f-4f5f-9c39-581752164e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Betiltottak_ket_terroristagyanus_iszlamista_csoportot_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 27. 21:24","title":"Hat gyerek holttestére bukkantak a házban, amit lerohantak a srí lanka-i kommandósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]