[{"available":true,"c_guid":"d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnöke az elektromos formaautós versenysorozat, a Forma-E magyarországi futamának lehetséges megrendezéséről.\r

","shortLead":"Többek között Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is tárgyal Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti...","id":"20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3651b3c-b7e2-49b4-823e-b346487f0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd1153-cad8-449a-9cb3-8c113ff644f9","keywords":null,"link":"/sport/20190501_formula_e_magyar_futam_mnasz_fia_olah_gyarfas_jean_todt","timestamp":"2019. május. 01. 19:06","title":"Magyarországra jöhet a villanyautók Forma-1-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben mutatjuk be, hogyan jutottunk el a tagságot szentesítő népszavazástól a Fidesz tagságának felfüggesztéséig.","shortLead":"A kétezres évek eufóriája és a következő évtized vitái kísérték végig Magyarország uniós tagságát. Tizenöt képben...","id":"20190501_EU_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bf043f-aeb9-44c8-950d-3918b2d8a7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c520dc-da9b-426e-9dd1-2bdd70700f7d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190501_EU_nagyitas","timestamp":"2019. május. 01. 16:00","title":"Népünnepélytől a Juncker-plakátokig - az EU-tagság 15 éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási emlékei között.","shortLead":"A helyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium egyik osztálya diákjainak nem mindennapi levél lapul a ballagási...","id":"20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b10fd-8f39-40fa-bcc8-b403bcf08df8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Emlekezetes_ballagas_Szombathelyen_az_angol_kiralyno_szemelyes_jokivansaga_a_tarisznyakban","timestamp":"2019. május. 02. 09:11","title":"Emlékezetes ballagás Szombathelyen: az angol királynő személyes jókívánsága is bekerült a tarisznyákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","shortLead":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","id":"20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5adf5c-4860-4080-b564-f4d2d2802846","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 17:37","title":"Mészáros gyerekeinek cégéhez került az Alcsútdobozra tervezett szállodás cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő magasrangú tisztségviselőket, hogy ne támogassák tovább az államfőt, és adják át békésen a hatalmat az USA által elismert ideiglenes államfőnek, Juan Guaidónak. Egyben felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be a latin-amerikai ország ügyeibe.","shortLead":"John Bolton amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó felszólította a Nicolás Maduro venezuelai elnök környezetében lévő...","id":"20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327add6-d7b3-44b6-9dda-cc44add59fa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Minden_opcio_nyitott_Venezuelaban__mondta_az_amerikai_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2019. április. 30. 21:49","title":"Minden opció nyitott Venezuelában – mondta az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","shortLead":"Az új vizsgálati módszert brit kutatók fejlesztették ki, akár a kenettesztet is kiválthatja. ","id":"20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7753ad-5c07-4160-af2f-044da61430a1","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Vizeletvizsgalattal_is_ki_lehet_szurni_a_HPVvirust","timestamp":"2019. április. 30. 15:55","title":"Vizeletvizsgálattal is ki lehet szűrni a HPV-vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs életveszélyben.\r

","shortLead":"A Porto világbajnok kapusa edzés közben lett rosszul, portugál sajtóértesülések szerint megműtötték, már nincs...","id":"20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc688055-83ff-4cb3-a6a4-2287ead1a263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde81e32-f603-416e-b713-2f6e4677bf4d","keywords":null,"link":"/sport/20190501_iker_casillas_szivroham_mutet_porto_edzes","timestamp":"2019. május. 01. 16:54","title":"Szívrohamot kapott Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]