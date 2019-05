Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","shortLead":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","id":"20190501_elektromos_suv_ford_mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7184b4e-64c3-4f57-bbf7-09957abedbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_elektromos_suv_ford_mustang","timestamp":"2019. május. 01. 11:11","title":"Szentségtörés, de nem festene rosszul az elektromos SUV Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni, ha felfedeznek egy közeledő és veszélyes aszteroidát.","shortLead":"A héten zajló konferencián a NASA és több más űrügynökség egy kitalált történet kapcsán veszik végig, mit kell tenni...","id":"20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d10ecb51-31dc-450a-9885-7a9e38c7bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010e650a-55bc-4cf1-93fe-8546ed524fa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nasa_fema_aszteroida_fold_becsapodas_szimulacio","timestamp":"2019. május. 01. 19:03","title":"A NASA éppen most próbálgatja, mi lesz, ha egy aszteroida tart majd a Föld felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","shortLead":"A tűzoltóknak nyolc és fél órába telt, mire eloltották a tüzet. ","id":"20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0551c53e-2e77-4b7b-a7c8-85d745cf44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca7b5bb-c98d-4f26-a618-b5154a865967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Osztrak_alagutban_egett_ki_teljesen_egy_magyar_sofor_kamionja__fotok","timestamp":"2019. május. 02. 07:33","title":"Osztrák alagútban égett ki teljesen egy magyar sofőr kamionja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók többségén norvég rendszám volt, és az Eurorally nevű illegális versenyre utaló felirat.","shortLead":"250 km/órával száguldó, drága luxusautók hadát vonta ki a forgalomból a német rendőrség az egyik autópályán. Az autók...","id":"20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=595d7c3e-ff29-4b7c-84d9-f30d31f7c9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69f6a3-dfb0-4fc8-a4c9-16a8bbb1ed21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Szazhet_Oslobol_Pragaba_tarto_illegalis_autoversenyzot_kapcsoltak_le_a_nemet_rendorok","timestamp":"2019. május. 02. 20:42","title":"Százhét Oslóból Prágába tartó illegális autóversenyzőt kapcsoltak le a német rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d426b3-a043-4dc2-94d2-280914714553","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gumibitument fognak gyártani.","shortLead":"Gumibitument fognak gyártani.","id":"20190502_Milliardokbol_epit_uj_gyarat_a_Mol_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94d426b3-a043-4dc2-94d2-280914714553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a3611-aa99-4032-a24a-4310d15b8f26","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Milliardokbol_epit_uj_gyarat_a_Mol_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. május. 02. 15:59","title":"Milliárdokból épít új gyárat a Mol Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madzag és egy szűrő segítségével emelték ki a bajba jutott állatokat. ","shortLead":"Egy madzag és egy szűrő segítségével emelték ki a bajba jutott állatokat. ","id":"20190501_Csatornabol_mentettek_kiskacskakat_a_szegedi_rendorok__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a6f3-3dda-40be-bd18-611dc338b7c2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Csatornabol_mentettek_kiskacskakat_a_szegedi_rendorok__foto","timestamp":"2019. május. 01. 11:39","title":"Csatornából mentettek kiskacsákat a szegedi rendőrök - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190502_Orban_filmtorteneti_utalasokkal_terhesen_evett_turorudit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed578666-5ec1-471b-adf1-85a71a18deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e45812-69cd-416c-96f5-1204b9c2a117","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Orban_filmtorteneti_utalasokkal_terhesen_evett_turorudit","timestamp":"2019. május. 02. 15:36","title":"Orbán filmtörténeti utalásokkal terhesen evett Túró Rudit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]