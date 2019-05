Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","shortLead":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","id":"20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffbd36-dc3b-429c-b29e-bbc552f53871","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","timestamp":"2019. május. 05. 11:50","title":"Látványos akcióval kívántak jobbulást Iker Casillasnak a Porto szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","shortLead":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","id":"20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de9ab1b-885f-4a58-939f-b8fd78c2aba9","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","timestamp":"2019. május. 06. 10:08","title":"Ha Meghan Markle költözik, arról a bátyjának is van véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai termékeket Tiszaújvárosban. Fő megrendelői az autóipar beszállítói, az egészségipari, távközlési és híradástechnikai cégek. Meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyárat, hogy megtudjuk, milyen technológiákkal lehet zöldíteni és olcsóbbá tenni az üzemeltetést.","shortLead":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai...","id":"20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149dc465-cd09-44c2-a7e3-467da3ae393a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","timestamp":"2019. május. 06. 07:30","title":"Van olyan értékű energiaköltség, ami nem engedi meg a középszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54fb1ce-5b09-4c42-a685-7d8aa1ff9904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtalálták Londonban az „Elefántemberként” híressé vált angol férfi, Joseph Merrick jelöletlen sírját. A férfi tragikus történetét több színdarabban és filmben is feldolgozták.","shortLead":"Megtalálták Londonban az „Elefántemberként” híressé vált angol férfi, Joseph Merrick jelöletlen sírját. A férfi...","id":"20190505_Megtalaltak_a_hires_Elefantember_sirjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54fb1ce-5b09-4c42-a685-7d8aa1ff9904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d72f067-27c5-45e8-8f89-f6097d34a169","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megtalaltak_a_hires_Elefantember_sirjat","timestamp":"2019. május. 05. 15:40","title":"Megtalálták a híres „Elefántember” sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","shortLead":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","id":"20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e4f898-5be2-4afc-86e7-302bc87b6c28","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Mészáros Lőrinc luxushoteljében sorsolnak ki nyaralást a Magyar Nemzet előfizetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","shortLead":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","id":"20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c35762-5f16-4047-a031-7f00d83a2606","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","timestamp":"2019. május. 06. 08:01","title":"Úgy fest, nem tett le a kormány az újságírókamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]