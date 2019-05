Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3df06e-68df-47d4-8226-d507652a48a2","c_author":"","category":"vilag","description":"Brunei meghátrált a nemzetközi tiltakozás előtt: az ázsiai ország szultánja bejelentette, meghosszabbítják a halálbüntetések moratóriumát, ez pedig azt jelenti, hogy nem kövezik halálra a homoszexuális aktuson kapott embereket.","shortLead":"Brunei meghátrált a nemzetközi tiltakozás előtt: az ázsiai ország szultánja bejelentette, meghosszabbítják...","id":"20190505_Megsem_kovezik_halalra_a_homoszexualisokat_Bruneiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3df06e-68df-47d4-8226-d507652a48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93c0ed7-903d-4855-9787-d5e6fb570351","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megsem_kovezik_halalra_a_homoszexualisokat_Bruneiben","timestamp":"2019. május. 05. 21:55","title":"Mégsem kövezik halálra a homoszexuálisokat Bruneiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket érintette. Most előálltak egy új frissítéssel.","shortLead":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket...","id":"20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5766a3a-b553-4ae6-b9a4-932b3b4f270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 15:33","title":"Újabb frissítést adott ki a Mozilla a Firefox \"tönkretett bővítményei\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Ugyanakkor sürgette az európai vezetőket a kontinensen kialakult egyenlőtlenségek felszámolására.","shortLead":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok...","id":"20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a525f-d27e-4030-b5b9-0bef2c4d8781","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","timestamp":"2019. május. 05. 13:34","title":"Ferenc pápa Bulgáriában: „jégfüggöny” osztja meg Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","shortLead":"Egyre nehezebb lehet úgy nyereményjátékot hirdetni, hogy annak ne legyen köze semmilyen Mészáros-tulajdonhoz.","id":"20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e4f898-5be2-4afc-86e7-302bc87b6c28","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Meszaros_Lorinc_luxushoteljeben_sorsolnak_ki_nyaralast_a_Magyar_Nemzet_elofizetoi_kozott","timestamp":"2019. május. 06. 08:21","title":"Mészáros Lőrinc luxushoteljében sorsolnak ki nyaralást a Magyar Nemzet előfizetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek Gázába juttatásának felelősét - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Izrael ismét alkalmazni kezdte a célzott kivégzéseket, egy légicsapással vasárnap megölte autójában az iráni pénzek...","id":"20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f246ef49-1091-4239-9964-39539bb14b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b9f334-956d-4e31-b329-b1a9d620c775","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Izrael_ujra_kezdte_a_celzott_kivegzeseket","timestamp":"2019. május. 05. 16:53","title":"Izrael újrakezdte a célzott kivégzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","shortLead":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","id":"20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d465d-9e89-4cdb-b32e-aed3c32b342e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","timestamp":"2019. május. 05. 15:37","title":"Orbán és Salvini románca egy karikatúrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","shortLead":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","id":"20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca7ca9-c2be-4b0c-b708-d4a815cc9935","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. május. 06. 15:40","title":"Megszületett Meghan Markle és Harry herceg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]