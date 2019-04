Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok érdekes információ látott már napvilágot arró, hogy milyen is lesz a OnePlus következő csúcsmobilja, a OnePlus 7. Most egy youtube-er rakta össze ezekből, hogy hogyan néz majd ki az eszköz.","shortLead":"Sok érdekes információ látott már napvilágot arró, hogy milyen is lesz a OnePlus következő csúcsmobilja, a OnePlus 7...","id":"20190401_oneplus_7_okostelefon_android_renderelt_kepek_waqar_khan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64070286-65e8-4bfd-90ea-d4fb7533bfc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_oneplus_7_okostelefon_android_renderelt_kepek_waqar_khan","timestamp":"2019. április. 01. 14:33","title":"Videó: kiszivárgott információkból rakták össze, milyen lehet a OnePlus 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","shortLead":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","id":"20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4665a9-1def-4546-9e1c-bc7266d748fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","timestamp":"2019. április. 01. 09:10","title":"Magyarországon is van már Alipay-fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","shortLead":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","id":"20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d649d-ea96-458c-bf40-ee9d20d619cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","timestamp":"2019. március. 30. 21:31","title":"Novák Katalin: Európa a mi Európánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig négy éve éppen azért szállt ki több vállalkozásából, hogy sikereit még véletlenül se lehessen összefüggésbe hozni az állammal.","shortLead":"Pedig négy éve éppen azért szállt ki több vállalkozásából, hogy sikereit még véletlenül se lehessen összefüggésbe hozni...","id":"20190401_Ismet_repkednek_az_allami_milliardok_a_miniszterelnok_veje_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ab3f62-9740-4a9c-a735-84a06aed36ad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Ismet_repkednek_az_allami_milliardok_a_miniszterelnok_veje_korul","timestamp":"2019. április. 01. 12:53","title":"Ismét repkednek az állami milliárdok a miniszterelnök veje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szerinte a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt egyedül a Facebook végezze el. \r

","shortLead":"Szerinte a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt...","id":"20190331_internet_mark_zuckerberg_facebook_nyilt_level_torvenyi_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a288808-ca0d-405f-87ee-08cd109ab3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_internet_mark_zuckerberg_facebook_nyilt_level_torvenyi_szabalyozas","timestamp":"2019. március. 31. 08:19","title":"Az internet korlátozására kéri Zuckerberg a világ kormányait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki sem diadalmaskodik az első körben, így a döntés az április 21-ei második fordulóra marad. Ukrajnában sokan vélik úgy, hogy a választáson komoly csalások történhetnek, az orosz médiumok pedig ahol tudnak, ráerősítenek ezekre a félelmekre.","shortLead":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki...","id":"20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7dfd8-eead-4eb6-8aa4-0c72e52bc4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2019. március. 30. 17:30","title":"A bohóc, a csokoládékirály és a gázhercegnő - Ukrajna sorsdöntő elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New York-i Egyetem kutatói Egyiptom déli részén, Abüdoszban. Az egyetem régészei a templom alapköveit és festményeket is feltárták.","shortLead":"II. Ramszesz ókori egyiptomi fáraó egykori templomához kapcsolódó királyi csarnokot fedeztek fel egy ásatáson a New...","id":"20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7a8196-e08a-41c0-b560-ca273ebd5131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db41b55-5885-484a-881f-b4459b93cc72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_egyiptom_ii_ramszesz_temploma_kiralyi_csarnok","timestamp":"2019. március. 31. 13:33","title":"Találtak valamit: 160 év után először hozzá kell nyúlni II. Ramszesz fáraó templomának térképéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","shortLead":"Csapata, a Sporting Kansas City kiütötte az ellenfelét.\r

","id":"20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe5e051-d8b7-4255-bb95-fbed09796f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6566bc-1e81-40b4-8185-9da987fce3d0","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nemeth_krisztian_sporting_kansas_city_mesterharmas","timestamp":"2019. március. 31. 08:58","title":"Németh Krisztián mesterhármast vágott Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]