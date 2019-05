Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első felének megválaszolásán újult erővel dolgoznak a rendőrök lassan egy éve. A kérdés másik felét azonban valamiért nemigen boncolgatták a nyomozók.","shortLead":"Vajon mi dolga lehet egy sikeres médiavállalkozónak vagy egy bankvezérnek egy hírhedt olajos bűnözővel? A kérdés első...","id":"20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7986e7d1-1c0f-4194-9c2a-afdd27472408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc83f2-d316-4461-a7e0-14d0a8bc6a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_gyarfas_tamas_portik_tamas_princz_gabor_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2019. május. 06. 11:20","title":"Portik a Postabank-vezérhez fűződő viszonyával dicsekedett, de a nyomozók hanyagolták ezt a szálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","shortLead":"A két legnépszerűbb típusra közel hárommilliószor kerestek rá negyed év alatt a legnagyobb használt autós oldalon. ","id":"20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8fd4c-f33d-426e-8779-4fba8a1f5895","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_hasznaltaut_top_lista_focus_swift","timestamp":"2019. május. 06. 16:54","title":"Ezekre a használt autókra keresünk rá a legtöbbször ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","shortLead":"Tesztelik, hogy bejön-e a városközpontban nyitott üzlet. ","id":"20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92927f4-c562-4607-a841-afae91c1cade","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Parizsban_valtoztatott_jol_bevett_modszeren_az_IKEA","timestamp":"2019. május. 06. 16:06","title":"Párizsban változtatott bevett módszerén az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új tanulmány szerint.","shortLead":"A cirkadián ritmus, vagyis a szervezet biológiai órájának zavara a daganat gyorsabb növekedését okozhatja egy új...","id":"20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bbbf752-04a0-4116-8e96-a1a0ec857d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e3c7c4-c54e-4d54-b2aa-9362134391d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_alvas_ebrenlet_cirkadian_ritmus_zavara_rakos_megbetegedes_daganat","timestamp":"2019. május. 06. 00:03","title":"Rájöttek, mitől indulnak gyors növekedésnek a daganatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","shortLead":"A villamos-bowling talán a leglátványosabb.","id":"20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ada92ae1-ab03-43cc-bf93-b5f1cfed7d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a9373-d1b8-45f8-a285-4d1943dd33fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_villamosvezeto_europa_bajnoksag_video","timestamp":"2019. május. 06. 12:27","title":"Videó: ilyen őrült feladatok vannak a villamosvezető-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves nőt zavart annyira a Margit hídon lévő koronaszobrokon lévő kőkereszt, hogy lerúgta azt.","shortLead":"Egy 22 éves nőt zavart annyira a Margit hídon lévő koronaszobrokon lévő kőkereszt, hogy lerúgta azt.","id":"20190505_Mar_megint_lerugtak_a_Margit_hid_egyik_kokeresztjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c2c63d-8455-428f-93cd-62e22b875467","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Mar_megint_lerugtak_a_Margit_hid_egyik_kokeresztjet","timestamp":"2019. május. 05. 20:54","title":"Már megint lerúgták a Margit híd egyik kőkeresztjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","shortLead":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","id":"20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a3d985-a4d0-4037-9127-279ac7782484","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","timestamp":"2019. május. 06. 19:15","title":"Közel 70 rendőr hiányzik a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott bankárt, aki a maláj állami fejlesztési alap pénzeit mosta tisztára – számolt be a Bloomberg üzleti portál. ","shortLead":"Kuala Lumpur mellett New Yorkban is ez a kérdés. Az Egyesült Államokban most hallgatnak ki egy Malajzia által kiadott...","id":"20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae64e5cc-3aba-4dee-aa3b-e3bdae7fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df25d2e-3971-43cc-b365-86cc787e58e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Mennyit_lopott_miniszterelnok_ur_Penzmosoda_malaj_modra","timestamp":"2019. május. 07. 14:11","title":"Mennyit lopott, miniszterelnök úr? Pénzmosoda maláj módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]