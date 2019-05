Gendersemleges emojikat vezet be a Google

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban a Készenléti Rendőrség rezesbandája is hallható.","shortLead":"Az Intim Torna Illegál számot írt és klipet forgatott az ittas vezetés veszélyességéről. A Feltöltve című számukban...","id":"20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e11e1ed-cd46-4659-a50b-986a780d39f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759aa1a4-211d-4f81-a90c-e52d95bdc3ba","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_Intim_Torna_Illegal_az_ittas_vezetes_ellen_kampanyol_a_keszenletisek_rezesbandajaval","timestamp":"2019. május. 10. 08:23","title":"Az Intim Torna Illegál és a készenlétisek rezesbandája együtt zenélnek a zéró toleranciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","shortLead":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","id":"20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ae6de-114c-4dfb-b5ca-6acb5a9007c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Majdnem 4 millió forintra nő az ÁSZ-elnök fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","shortLead":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","id":"20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1fdd3-ac2a-4e48-bafb-7738ddf8cefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","timestamp":"2019. május. 09. 18:37","title":"Húszezer család vásárolja vissza a lakását az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Erre biztos nem gondolt.","shortLead":"Erre biztos nem gondolt.","id":"20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfed5abe-e024-462b-bec7-60a75ba68cef","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Bejelentettek_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_babajanak_nevet","timestamp":"2019. május. 08. 17:59","title":"Bejelentették Meghan Markle és Harry herceg babájának nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","shortLead":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","id":"20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ccdb-8360-4cbf-b62b-962e21a9fed1","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2019. május. 09. 05:50","title":"Ma kezdődnek az idegen nyelvi érettségi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.","shortLead":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági...","id":"20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7389b5-c22f-4b76-bc23-95083b4b9258","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]