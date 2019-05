Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Az szja-bevallások elkészítésekor fokozottan ügyelni kell a szálláshely-szolgáltatások és a kriptovaluták adózására. Sokan nem tudják, hogy a betegségeik után is jár adókedvezmény - hívja fel a figyelmet a Deloitte.","shortLead":"Az szja-bevallások elkészítésekor fokozottan ügyelni kell a szálláshely-szolgáltatások és a kriptovaluták adózására...","id":"20190511_szja_bevallas_adozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028712c9-2531-4c37-9140-3d653a71d550","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190511_szja_bevallas_adozas","timestamp":"2019. május. 11. 11:45","title":"Sokan veszni hagynak évi 80 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván Györgynél, Zsámbok és környéke országgyűlési képviselőjénél. A politikus a polgármesterhez irányította.","shortLead":"A független képviselő is utánaérdeklődött a hajléktalansággal fenyegetett kilencgyerekes család ügyének Czerván...","id":"20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e12ce1f-53a3-4b84-9743-97b20db60cf9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szel_Bernadett_Orban_utan_a_terseg_fideszes_kepviseloje_is_lepattintotta_a_kilencgyerekes_csaladot","timestamp":"2019. május. 10. 19:06","title":"Szél Bernadett: Orbán után a térség fideszes képviselője is lepattintotta a kilencgyerekes családot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","shortLead":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","id":"20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93744d-578f-4086-b789-d5c797dda8b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","timestamp":"2019. május. 11. 10:36","title":"Súlyos tankerbaleset, 50 ezer hordó olaj folyt a tengerbe Houstonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","shortLead":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","id":"20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148ca7f-d648-4858-8db0-fca7565317a4","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","timestamp":"2019. május. 10. 19:42","title":"Veszettségben meghalt egy norvég nő, akit kölyökkutya harapott meg a nyaralásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán parlament által a közelmúltban elfogadott nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat.","shortLead":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán...","id":"20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da333-bdee-4849-9bc7-6abcac9a7cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","timestamp":"2019. május. 10. 12:57","title":"Ukrajna szerint a nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","shortLead":"Egy 73 éves férfi követte el a testi sértést.","id":"20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5f0fe4-97c4-4fbd-a36a-5ace0f772e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kalyhakefe_es_asztallab_csattant_a_meszesi_bufebunyoban","timestamp":"2019. május. 10. 09:02","title":"Kályhakefe és asztalláb csattant a meszesi büfébunyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]